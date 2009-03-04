Tokat yazması dünya pazarında

Tokat yazması ‘Berivan’ markasıyla dünya pazarına açıldı, 20’ye yakın ülkeye ihraç ediliyor.



Tokat Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini yürüten Hasözgen Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Özgen (59), 49 yıldır yazmacılık işiyle uğraştıklarını söyledi.



Ürettikleri yazmaları "Berivan" markasıyla satışa sunduklarını ifade eden Özgen, dünya pazarına da açıldıklarını ifade ederek, "Üretime, ara vermeden 24 saat devam ediyoruz" dedi.

Özgen, ürettikleri yazmalara "Berivan" ismini vermeleriyle ilgili olarak "Berivan, Güneydoğu Anadolu'da süt sağan kadın diye bilinir. Yazma da kadınlarca kullanıldığı için biz de bu şekilde isimlendirdik" diye konuştu.



İşe ilk başladıklarında taş baskı yöntemiyle çalıştıklarını belirten Özgen, "Yazmalar, ıhlamur ağacından yapılmış kalıplarla elle boyanıyordu. Kazan ve havuzlarda yıkama ile belirli bir döneme getirdik. El baskısının yerine makine baskısı, serigrafi baskısıyla çalıştık. Son 12-13 yıldır da otomatik makinelerde üretime devam ediyoruz" dedi.



Hasözgen Tekstil İşletme Müdürü Erdoğan Aras ise 15 yıldır Berivan markasıyla üretim yaptıklarını belirterek, "Berivan ismi ile Tokat yazması dünyaya açıldı. 20'ye yakın ülkede bu isimle Tokat yazması bulabilirsiniz. Hedefimiz, Tokat yazmasını dünya markası yapmak" diye konuştu.

