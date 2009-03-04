T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Tokat yazması dünya pazarında

Tokat yazması ‘Berivan’ markasıyla dünya pazarına açıldı, 20’ye yakın ülkeye ihraç ediliyor.

04 Mart 2009 02:00

Tokat yazması ‘Berivan’ markasıyla dünya pazarına açıldı, 20’ye yakın ülkeye ihraç ediliyor.

Tokat Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini yürüten Hasözgen Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Özgen (59), 49 yıldır yazmacılık işiyle uğraştıklarını söyledi.

Ürettikleri yazmaları "Berivan" markasıyla satışa sunduklarını ifade eden Özgen, dünya pazarına da açıldıklarını ifade ederek, "Üretime, ara vermeden 24 saat devam ediyoruz" dedi.
Özgen, ürettikleri yazmalara "Berivan" ismini vermeleriyle ilgili olarak "Berivan, Güneydoğu Anadolu'da süt sağan kadın diye bilinir. Yazma da kadınlarca kullanıldığı için biz de bu şekilde isimlendirdik" diye konuştu.

İşe ilk başladıklarında taş baskı yöntemiyle çalıştıklarını belirten Özgen, "Yazmalar, ıhlamur ağacından yapılmış kalıplarla elle boyanıyordu. Kazan ve havuzlarda yıkama ile belirli bir döneme getirdik. El baskısının yerine makine baskısı, serigrafi baskısıyla çalıştık. Son 12-13 yıldır da otomatik makinelerde üretime devam ediyoruz" dedi.

Hasözgen Tekstil İşletme Müdürü Erdoğan Aras ise 15 yıldır Berivan markasıyla üretim yaptıklarını belirterek, "Berivan ismi ile Tokat yazması dünyaya açıldı. 20'ye yakın ülkede bu isimle Tokat yazması bulabilirsiniz. Hedefimiz, Tokat yazmasını dünya markası yapmak" diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24