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Politika

Kürkçü: Tokat Emniyeti hangi mevzuata göre öğrencileri engelledi?

Ertuğrul Kürkçü, Tokat'ta, Nusaybin'de örülen duvar için basın açıklaması yapan gençlerin engellenmesine ilişkin meclise soru önergesi verdi

20 Kasım 2013 17:57

Hülya Karabağlı/ ANKARA

HDP Eş Genel Başkanı, Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, Tokat Terörle Mücadele Polislerinin, Nusaybin’de sınıra örülen duvarı protesto etmek isteyen öğrencilerin basın açıklamasını engellemelerini TBMM gündemine taşıdı. Kürkçü, İçişleri Bakanı Muammer Güler’e, "Tokat halkını ilgilendiren konulara emniyet personelinin karar vermesi hangi tüzük, yönetmelik veya yasal mevzuata dayanmaktadır” diye sordu. Kürkçü’nün soru önergesi ve gerekçesi şöyle:

 

"Bu şehirde polis biziz"

 

9 Kasım 2013 Cumartesi günü Tokat Cumhuriyet Meydanı’nda, Nusaybin’de sınıra örülen duvarı protesto etmek amacıyla, öğrenciler basın açıklaması yapmak istemiş, ancak basın açıklamasına katılmak isteyenlerin, meydana gelmeleri engellenmiş, gelenlerin gözaltına alınacağı söylenmiş, Niksar Kavşağı’nda durdurulan gruba ise Tokat Terörle Mücadele Polisleri tarafından "Bu şehirde kanun biziz, değineceğiniz konular Tokat halkını ilgilendirmez, bu şehrin huzurunu size bozdurmayız, burada size basın açıklaması yaptırmayız, yaparsanız çevik kuvvet çağırırız" diyerek engel olunmuştur.

Anayasanın 34. Maddesine göre "Herkes önceden izin almadan silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir."

"Söz konusu basın açıklamasının engellenmesinin sebebi nedir?"

“Tokat halkını ilgilendiren konular”a emniyet personelinin karar vermesi hangi tüzük, yönetmelik veya yasal mevzuata dayanmaktadır?

Öğrencilerin yasal protesto haklarının engellenmesi ile ilgili bakanlığınız bir soruşturma başlatmış mıdır? Başlatmışsa içeriği nedir?

 

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