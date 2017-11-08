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Sağlık

Tokat Emniyet Müdürü Topaloğlu organlarını bağışladı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ve 13 polis memuru, Organ ve Doku Bağışı Haftası kapsamında organlarını bağışladı

08 Kasım 2017 17:17

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ve 13 polis memuru, Organ ve Doku Bağışı Haftası kapsamında organlarını bağışladı.
3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü\'nde, Tokat Devlet Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü tarafından bilgilendirme toplantısı yapıldı. Konferans salonunda düzenlenen toplantıya İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ve polis memurları katıldı. Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü\'nde görevli doktor Sevim Altın ve Cengiz Turgut tarafından organ bağışı ve nakli hakkında bilgiler verildi. Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, organ bağışı konusunda personeli bilgilendirmek amacıyla programı organize ettiklerini belirterek, nakil sonucu kurtulan hastaların hikayelerinin kendisini çok etkilediğini söyledi. Organ nakli sırasında yetkililerin umut olmak için zamanla yarıştığını belirten Topaloğlu, \'\'Mümkün olduğunca büyük kitlelere ulaşalım ve organ bağışının hayat kurtardığını aktaralım. Düşünebiliyor musunuz; bir can giderken başka bir canın hayatını kurtarabiliyorsunuz. Organ bağışını gönüllü olarak yapalım\'\' dedi.
Bilgilendirme toplantısı sonunda emniyet mensupları gönüllü olarak organ bağışında bulundu. Gönüllüler arasında ilk sırayı Emniyet Müdürü Topaloğlu aldı ve tüm organlarını bağışladı. Ayrıca, 13 polis memuru da organlarını bağışladı.

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