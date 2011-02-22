'Tokat attım yumruğu vurdum'

T24 - Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi geride kaldı ama maç sonrası sahadaki mücadele ve sarı lacivertlilerin zaferi kadar karşılaşmanın devre arasında protokol tribünündeki yumruklaşmalar da gündemin ilk maddesi oldu.



Olayların içinde olan Beşiktaş Kongre üyesi İsmail Cevahir ise dün Kanaltürk Spor Direktörü Serhat Ulueren’e konuştu. Aziz Yıldırım’a değil, Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal’a tokat ve yumruk attığını kaydeden Cevahir, şunları söyledi:





Aziz Yıldırım’a kimse dokunmadı



İnönü Stadı bizim evimiz. Evimize gelmiş insanlara hata yapmak örfümüzde yoktur. Biz orada ev sahipliği yaparız. Aziz Yıldırım, bizleri tahrik etti. Sinan Vardar, Aziz Yıldırım’a elini uzattı, “Hoşgeldiniz başkan” dedi. Yıldırım ise elini itip Vardar’a “Has.....r. Sen kimsin, bana elini uzatıp selam vereceksin” dedi. Ortalık karıştı. Biz de hemen Aziz Yıldırım’ı oradan aldık.





Kendimi tuttum



Aziz Yıldırım, “Bırakın beni. Bana niye dokunuyorsun” deyince, “Misafirimizsin. Sana bir şey dediğimiz yok” dedim. Aziz Yıldırım, “Benim konuşacak bir şeyim yok” diyerek sehpanın üzerine çıktı. Sahte kabadayılık yaptı. “Sana yakışmıyor. Biz, Kadıköy’e geldiğimizde, size kabadayılık yapmıyoruz. Böyle yaparsan, ben daha kabadayı olurum” dedim. Kendimi tuttum. Sehpanın üzerine çıkıp, “Bunun hesabını soracağım” demesini ben kaldıramam. Ben de ona “Hesap sormayanın da sana hesap verenin de” dedim.



Pişman değilim ama üzüntülüyüm. Ama, ben olmasaydım kabadayılık yapması yanına kar kalacaktı. Bizi de mahçup edecekti. Orada Aziz Yıldırım’a kimse dokunmadı. Ona da kimseyi dokundurtmadım. Aziz Yıldırım’ın şahsından değil ama Fenerbahçe camiasından özür diliyorum.





Ünal’dan özür dilemem



İsmail Ünal ise sanırım olayı bilmeden geldi. Mehmet Sevigen çevresine “İsmail Cevahir haklı. Ortamı yatıştırdı” demiş. Ama, olaya hakim olmadan İsmail Ünal’ın ortaya konuşması bizi gerdi. Misafir diye Aziz Yıldırım’ı tuttu sanırım. İsmail Ünal’a tepkim oldu. Bir şey bilmeden sönmüş ateşe, benzinle gitti. Kendisine vurdum. Sadece bir tokat attım. “Lan” deyince bu sefer bir de yumruk vurdum. Sonra da hastaneye götürmüşler. Kendisinden asla özür dilemem.





Sanki kartal mübarek



İsmail Ünal beni aramaya çalışmış ama ulaşamadı. Ortak dostlarımız aradı. Aramızda daha önce husumet yoktu. Belediye Başkanı olmadan her kongrede yanımıza gelip, “Ağabey bize yardımcı ol” diyen bir arkadaşımızdı. Ama, Belediye Başkanı olduktan sonra yüzünü cenazelerde görüyorum.



Ben olmasam kimse tepki göstermezdi. Herkes süt dökmüş kedi gibiydi. Sinan Vardar karşılık verdi ama o da ne yapsın, Aziz Yıldırım öyle bir tepki gösteriyor ki kanarya değil, sanki kartal mübarek. Herkesin bir sabrı var. “Tamam” dedikçe üstümüze geliyor.





Küfür de yokmuş darp da



Beşiktaş-F.Bahçe maçının devre arasında yaşanan arbede temsilci Sinan Bamaç tarafından rapor edildi. Bamaç, siyah beyazlı yönetici Sinan Vardar ile F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım arasında küfürleşme ya da darp olmadığını bildirdi.



Beşiktaş-Fenerbahçe maçının devre arasında protokol tribününde yaşanan arbede karşılaşmanın temsilcisi Sadık Bamaç tarafından ayrıntılı bir şekilde rapor edildi. Bamaç, Futbol Federasyonu’na gönderdiği raporda Beşiktaş yöneticisi Sinan Vardar ile Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım arasında çok sert bir diyalog yaşandığını, ancak küfürleşme ya da darp olmadığını bildirdi.



Olayların üzücü boyutlara ulaştığını belirten Bamaç, Beşiktaş kongre üyesi İsmail Cevahir’in, Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal’a yumruk attığını ve Ünal’ın yere düştüğünü kaydetti. Bu doğrultuda olaylar raporlara şu şekilde yansıdı:





Sert yanıt verdi



Sinan Vardar, Aziz Yıldırım’a ‘hoş geldiniz’ dedi. Yıldırım da bunun üzerine ‘Sen kimsin be. Niye bana selam veriyorsun? Hoş geldin diyorsun ama sağda solda gereksiz konuşuyorsun. Çok ayıp ediyorsun. Tribünden bizim anamıza küfürler ediliyor, sessiz kalıyorsunuz” şeklinde sert bir karşılık verdi. Bunun üzerine araya Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal girdi. Ünal, orada bulunan Beşiktaşlı üyelere “Beyler biz burada ev sahibiyiz. Lütfen sakin olalım” dedi.





Beşiktaş’ı sattınız



Ünal’ın bu sözleri üzerine Beşiktaş kongre üyesi İsmail Cevahir sinirlendi ve ‘Sen ne karışıyorsun. Sana ne? Senin a... Beşiktaş Belediyesi’ni yedin bitirdin’ diye bağırarak Ünal’a küfür ve hakaret ederek yumruk attı. Ünal yere düştü. Ne olduğunu anlayamayan Ünal, yerdeyken ‘Beşiktaş’ı sattınız be’ diye Cevahir’e ve yanındakilere bağırdı. Ünal ayrıca Cevahir’e ‘Senden davacı olacağım’ dedi. Cevahir de ‘davacı olmazsan da senin ...” karşılığını verdi.





Tutanak tutuldu



Araya giren diğer kişiler olayın daha da büyümesini engellediler ve Ünal’ı yerden kaldırdılar. Olaylar yatıştıktan sonra Cevahir’in, Aziz Yıldırım’ın yanına giderek özür dilediği belirtildi.

Öte yandan çok üzülen ve sinirlenen Ünal’ın, orada bulunan polisleri çağırarak tutanak tutturduğu ve Cevahir’den davacı olduğu bildirildi. Bu arada yaşanılan bu olaylar sırasında Beşiktaşlı bazı üyelerin alkollü olduğu öne sürüldü.





Taşpınar’a da suç duyurusu



İsmail Ünal, derbinin devre arasında, protokol tribününde kendisine yumruk atan Beşiktaş Kongre üyesi İsmail Cevahir’in ardından, kendisine fiziki müdahalede bulunmması sebebiyle Gençlik Spor İl Müdürü Tamer Taşpınar hakkında da savcılığı suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.





İsmail Ünal yumruk için dava açıyor



Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal kendisine yapılan saldırı konusunda kişiler hakkında şuç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Şahit olarak da CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’i gösterdi.

Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal, Beşiktaş-F.Bahçe derbisinin devre arasında protokol tribününde yaşanan olayda, kendisine saldıran kişiler hakkında suç duyurusunda bulunurken, bu konuda CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’i de şahit gösterdiği öğrenildi.





Üzüntü verici



Ünal’ın F.Bahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetici Murat Özaydınlı’yı da şahit göstermeyi düşündüğü öne sürüldü. Ünal, yaptığı yazılı açıklamada, derbinin devre arasında yaşanan olayların spor camiası için üzüntü verici nitelikte olduğunu ifade etti. Tanık olduğu olaya ilçenin belediye başkanı olarak müdahale etmek ve yatıştırmak isterken, şahsına yönelik çirkin bir saldırı ile karşı karşıya kaldığını vurgulayan Ünal, “Hakkımda sarf edilen küfürler ve uğradığım ölçüsüz şiddet nedeniyle ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulundum. Adli makamların mağduriyetimin giderilmesi konusunda karar vereceğine inanıyor, spor ahlakıyla bağdaşmayan davranışlarla bir daha karşılaşmamayı diliyorum” ifadelerini kullandı.