Togo Milli Takımı kupadan çekildi

T24 -

Takımı taşıyan otobüsünün şoförü öldü, 9 kişi de yaralandı

'20 dakika boyunca taradılar'

'Togo Futbol Federasyonu takımlarını uyarmadı'

'Güvenlik sağlanmadığı takdirde oyuncuların çağırılmalarını isteyeceğiz'

Togo Milli Takımı, Afrika'da düzenlenecek olan Afrika Uluslar Kupası'ndan çekildiğini açıkladı. Karar, Togo Milli Takımı'nı taşıyan otobüsün bugün (9 Ocak 2010) uğradığı silahlı saldırı sonrası alındı.Angola'da düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası’na katılan olan Togo Milli Takımı’nı taşıyan otobüs, Angola'nın kuzeyinde, uzun namlulu silahlarla saldırıya uğramıştı. Saldırıyı yaşananlardan bir süre sonra ayrılıkçı Kuşatılmış Cabinda'nın Özgürlüğü için Cephe'nin (Flec) militanlarının üstlenmişti.Saldırı sonucunda otobüs şoförü, takımın asistan koçu ve takım sözcüsü hayatını kaybetmiş, kaleci Kodjovi Obilale ve defans oyuncusu Serge Akakpo'nun da aralarında bulunduğu 7 kişi yaralanmıştı.Saldırı sonrasında oyuncular büyük bir şok yaşarken, takımın yıldız oyuncusu Emmanuel Adebayor kendisi dahil birçok oyuncunun Angola'dan ayrılmak istediğini söylemişti.Olay sonrasında Fransa'nın Monte Carlo radyosuna konuşan Togolu futbolcu Thomas Dossevi de yaşadığı dehşeti anlatmıştı.Dossevi, "Bizi makineli tüfeklerle 20 dakika boyunca taradılar. Canımızı kurtarmak için koltukların altına saklanmaya çalıştık. Benim gördüğüm iki futbolcu arkadaşım ve teknik heyetten birkaç antrenörümüz vuruldu. Daha sonra helikopterler geldi ve herkesi farklı yerlere götürdü ancak yedek kalecimiz Obilale'nin çok ciddi yaralandığını biliyorum" demişti.Yaşananlar sornası bir açıklama yapan Afrika Futbol Federasyonu sözcüsü, önceliklerinin oyuncuların güvenliği olduğunu ancak turnuvanın devam edeceğini belirtmişti.Federasyon ayrıca, Togo Futbol Federasyonu'nunun milli takımlarının, antreman yapacakları bölgeye giderken kullanıalcak olan güzergazhın güvenli bir bölge olmadığı konusunda uyarmadığını da belirtirken, hava yolunun kullanılmamasının da şaşırtıcı olduğunu ifade etmişti.Togolu futbolcuların bugün (9 Ocak 2010) alacakları kararla turnuvaya katılıp katılmayacaklarının belli olacağı vurgulanmıştı.İngiliz makamlarıysa Afrika Futbol Konfederasyonu'nun "turnuvanın devamı" görüşüne katılmamış, Afrika Uluslar Kupası’na en fazla oyuncu gönderen liglerin başında gelen İngiltere'de bir çok kulüp oyuncularını geri çağırmak için hareke geçmişti.İngiltere Futbol Federasyonu da FIFA ve turnuva orgizatörleri ile irtibat halinde olduklarını eğer oyuncuların güvenliklerinin sağlanamaması halinde kulüplerden oyuncularını geri çağırmalarını isteyeceklerini duyurmuştu.