Togo, Afrika Kupası'ndan çekildi

T24 - Togo Milli Futbol Takımı'nın oyuncusu Thomas Dossevi, Togo Başbakanı Gilbert Houngbo'nun çağrısı üzerine, takımın Afrika Uluslar Kupası'ndan çekildiğini açıkladı.

Olay sonrası ilk görüntüler/Video



Togo Milli Futbol Takımı, 2 gün önce Angola sınırları içerisinde silahlı saldırıya uğraması ve saldırı sonrası takımın kalecisi dahil 4 kişinin ölmesinin ardından Angola'da düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'ndan çekildiklerinin açıkladı.

Togolu oyuncular saldırıdan kısa bir süre sonra da benzer bir açıklama gerçekleştirilmiş ancak daha sonra hayatını kaybedenler için oynayacaklarının ifade etmişlerdi.



Takım otobüsü uzun namlulu silahlarla taranmıştı

Togolu oyuncular kupadan çekildikleriyle ilgili kesin açıklamayı, Togo Başbakanı Gilbert Houngbo'nun "Eve dönün" çağrısından sonra gerçekleştirdiler.Togo Milli Takımı kafilesini taşıyan otobüs, Angola'da Cabinda'nın özgürlüğü için savaşan Felc milisleri tarafından Cabinda sınırları içinde uzun namlulu silahlarla taranmış, olay anında otobüsün şoförü hayatını kaybetmişti.Dokuz kişinin de yaralandığı olayda ölü sayısı 4'e yükselmiş, olay sonrası Angolalı yetkililer güvenlik önlemlerinin arttırılacağını ancak turnuvanın iptalinin söz konusu olmadığını açıklamıştı.Olaydan sonrası İngiltere Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, turnuvanın iptal edilmesi gerektiği belirtilerek olayla ilgili FIFA yetkilileri ile temasa geçildiği bildirilmişti.İngiltere'nin olaya müdahil olmasına gerekçe olarak, Premier Lig'de pekçok Afrikalı oyuncunu oynaması gösterilmişti.