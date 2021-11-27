TOGG'un CEO'su Gürcan Karakaş'tan fiyat açıklaması

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Gürcan Karakaş, aracın fiyatının 2023 başında belli olacağını söyledi.

Dünya gazetesine konuşan Karakaş, en çok merak edilenlerden olan aracın fiyatı hakkında, "Fiyatlandırmamız 2022’nin sonu 2023’ün başında belli olacak. Aracımız pazara çıktığında elektrikli araçların fazla yaygınlaşmış olmayacağını öngörebiliyoruz.



Dolayısıyla C Segmentinde içten yanmalı araçlarla, özellikle de dizel araçlarla rekabet edeceğiz. Özetle C SUV’un kendi sınıfında Türkiye’deki araçlarla rekabetçi olacak bir fiyatla piyasaya çıkacağını söyleyebilirim" dedi.

Otomobilin 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacağının altını çizen Karakaş, "Doğuştan elektrikli modüler platform ile “300+” ve “500+” kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak. Aynı zamanda gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketine sahip olacak. 200 beygir güç ile 7.6 saniye, 400 beygir güç ile de 4.8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek.

Bu güçlerdeki içten yanmalı araçların da menzillerine bakıldığında 500 kilometre bile olmadığı görülebilir. Demek ki konu menzilden ziyade, şarj alt yapısının gelişmiş olması. Şarj alt yapısında biz ilgili paydaşlarla uzun süredir koordineli şekilde çalışıyoruz. Nüfusun ve trafiğin yoğun olduğu yerlerde 25 kilometrekarede bir şarj ünitesi bulundurması planını yaptık. Dolayısıyla şarj konusu korku olmaktan çıkacak." ifadelerini kullandı.

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