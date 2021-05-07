TOGG, hisse satttığını iddia eden dolandırıcılara karşı Almanya'daki vatandaşları uyardı

TOGG, çeşitli sosyal medya mecralarında TOGG’un hisse senetlerini sattığını iddia eden sahte yatırım fırsatı duyurularına karşı özellikle Almanya’da yaşayan yurttaşları uyardı. TOGG’dan konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Çeşitli sosyal medya platformlarında çıkan ve özellikle yurt dışında yaşayan yurttaşlarımızı hedefleyen ‘yatırım fırsatı’ duyurularının gerçekliği bulunmayıp, TOGG ile herhangi bir bağlantısı yoktur, tamamen dolandırıcılık amacı taşımaktadır. TOGG hakkındaki tüm gelişmeleri lütfen sadece internet sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip ediniz.”

TOGG’un takip edilebileceği internet sitesi ve sosyal medya hesapları şöyle:

Web sitesi: https://www.togg.com.tr/

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/toggas

Twitter: https://twitter.com/togg2022?s=21

Youtube: https://www.youtube.com/c/TOGG2022

Instagram: https://instagram.com/togg2022

Ne olmuştu?

T24, Gemlik’teki fabrikasında üretim hazırlıkları süren yerli otomobil TOGG’un Almanya’daki dolandırıcıların yeni malzemesi haline geldiğini yazmıştı. Almanya’nın Köln şehrinde Türkiye kökenlilere TOGG’un hisselerinin satılmaya çalışıldığı ortaya çıktı. T24’ün edindiği bilgilere göre “Forex Yatırım Danışmanı” adını kullanan dolandırıcılar Türkiye kökenlilere TOGG’la ilgili bilgi içeren ve “Sen de bu fırsata ortak ol, yerli otomobil hisselerine yatırım yap” diyen mesajlar gönderiyor.