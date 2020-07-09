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Ekonomi

TOGG'dan "Yeni Lige Yolculuk" paylaşımı

09 Temmuz 2020 22:06

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) sosyal medya hesabından "Her adım bir sonrakinin başlangıcı olmaya ve heyecanımızı tazelemeye devam ediyor. #YeniLigeYolculuk'un bir sonraki adımı hazır" ifadeleriyle bir paylaşım yapıldı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi sosyal medya hesaplarından, Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin görüntülü bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, #YeniLigGemlik etiketiyle "Her adım bir sonrakinin başlangıcı olmaya ve heyecanımızı tazelemeye devam ediyor. #YeniLigeYolculuk'un bir sonraki adımı hazır" ifadelerine yer verildi.

Saat 18.07'de paylaşılan görüntüde, "Zemin Etütleri, ÇED Raporu, Teşvik Belgesi, İmar İzni, İnşaat Ruhsatı yükleniyor" ifadeleri ve "İnşaat Başlangıç Töreni" için de "Çok yakında" ifadesi görünüyor.

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