Tofaş'ta üretime ara veriliyor

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Güler Sabancı: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş, Avrupa'da yaşanan ekonomik durgunluk nedeniyle azalan siparişleri göz önüne alarak Şeker Bayramı öncesi 3 iş günü, sonrasında 3 iş günü üretime ara verecek. TOFAŞ'tan İMKB'ye yapılan açıklamada, fabrikanın, Avrupa'da yaşanan ekonomik durgunluk nedeniyle azalan yurt dışı siparişleri göz önüne alarak, Şeker Bayramı öncesinde 3 iş günü ve sonrasında 3 iş günü üretimine ara vereceği duyuruldu.Açıklamada, Şeker Bayramı tatilini de kapsayacak şekilde fabrikanın 24 Eylül 2008 tarihinden itibaren 7 Ekim 2008 tarihi dâhil olmak üzere tatile çıkacağı, 8 Ekim 2008 tarihinde üretime başlanacağı kaydedildi. Bu dönemde, nöbetçi personel ile sadece bakım ve revizyon çalışmalarının gerçekleştirileceği belirtildi.