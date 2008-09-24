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Ekonomi

Tofaş'ta üretime ara veriliyor

Fabrikada, Avrupa'da yaşanan ekonomik durgunluk nedeniyle azalan siparişler göz önüne alınarak, Şeker Bayramı öncesi 3 iş günü, sonrasında 3 iş günü üretime ara veril

24 Eylül 2008 03:00

TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş, Avrupa'da yaşanan ekonomik durgunluk nedeniyle azalan siparişleri göz önüne alarak Şeker Bayramı öncesi 3 iş günü, sonrasında 3 iş günü üretime ara verecek. TOFAŞ'tan İMKB'ye yapılan açıklamada, fabrikanın, Avrupa'da yaşanan ekonomik durgunluk nedeniyle azalan yurt dışı siparişleri göz önüne alarak, Şeker Bayramı öncesinde 3 iş günü ve sonrasında 3 iş günü üretimine ara vereceği duyuruldu. 

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Açıklamada, Şeker Bayramı tatilini de kapsayacak şekilde fabrikanın 24 Eylül 2008 tarihinden itibaren 7 Ekim 2008 tarihi dâhil olmak üzere tatile çıkacağı, 8 Ekim 2008 tarihinde üretime başlanacağı kaydedildi. Bu dönemde, nöbetçi personel ile sadece bakım ve revizyon çalışmalarının gerçekleştirileceği belirtildi.

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