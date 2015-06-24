TOFAŞ’ta 80 kişi işten çıkarıldı

Metal sektöründe sular durulmuyor. TOFAŞ (Türk Otomobil Fabrikası A.Ş) direnişinde çalışanların sözcülüğünü yapan işçilerin de aralarında bulunduğu 80 kişi işten atıldı. Metal İşçileri Birliği, diğer fabrikalardaki metal işçilerini TOFAŞ işçisine desteğe çağırırken, cuma günü tüm metal işçilerine üretimi durdurma çağrısı yaptı.

Bursa’da metal işçilerinin direnişinin ardından, dün sabah TOFAŞ fabrikasında 10 işçi, kartlarının turnikelerde basmaması üzerine işten çıkarıldıklarını öğrendi. TOFAŞ'tan yapılan açıklamada işten çıkarılan işçi sayısının 80 olduğu bildirildi. Cumhuriyet'te yer alan habere göre; bu sayı 142.

Metal İşçileri Birliği’nden (MİB) yapılan açıklamada, “Metal işçisi greve hazırlanırken, patronlar kıyım yaparak kavgayı öne aldılar. Haydi metal işçisi, 3 talebimiz için direnişe” denildi.

İşçiler taleplerini şöyle sıraladı:

‘Boch sözleşmesi baz alınarak ücret iyileştirilmesi yapılsın.’

‘Eylemlerden dolayı soruşturma ve işten atma yapılmasın.’

‘ Bu süreçte işten atılan işçiler geri alınsın.’

MİB’in açıklamasında sorunun TOFAŞ, Renault, Delphi, Ford ile sınırlı olmadığı belirtilerek, tüm fabrikalardaki metal işçileri TOFAŞ işçileri ile dayanışmaya çağrıldı.

MİB, 26 Haziran Cuma günü metal işçisinin Türkiye genelinde üretimi durduracağını açıkladı. Açıklamada,”MESS’in sadaka zammını başına çalmak için büyük greve hazırlanalım” dendi.

MİB’in çağrısı üzerine diğer metal fabrikalarındaki işçiler dün16.30’da TOFAŞ fabrikasının giriş kapısı önünde toplandı. TOFAŞ işçisine destek sloganı atan işçiler yaklaşık 1 saat kapı önünde eylem yaptı. Bu sırada molada olan TOFAŞ işçilerinin fabrikadan çıkmasına izin verilmedi.

Bursa’da 5 bin 600 işçinin çalıştığı otomobil fabrikası Renault’da işçilerin 14 Mayıs’ta ücret zammı için üretimi durdurmasının ardından TOFAŞ’ta da üretim durmuştu. Günler süren görüşmeler sonucunda uzlaşma sağlanmış ve eylemler sona ermişti.