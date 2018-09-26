TOFAŞ, üretime 9 gün ara veriyor

TOFAŞ'ın Bursa fabrikası yurt içi pazarında yaşanan daralma nedeniyle üretime 9 gün ara verecek. TOFAŞ'tan KAP'a yapılan açıklamada "Yurt içi pazarda son dönemde yaşanan daralma nedeniyle Şirketimiz Bursa fabrikasında Ekim ayında farklı günlerde toplam 9 iş günü üretime ara verilecektir" denildi.

Türkiye'nin en büyük seramik fabrikaları arasında yer alan, borç nedeniyle doğal gaz ve elektriği kesilen Yıldızlar SSS Holding A.Ş.'ye ait, yaklaşık 1000 kişinin çalıştığı Çankırı'nın Kurşunlu ilçesindeki seramik fabrikası ve Kocaeli'de Destebaşı Grup'un iştiraki olan Detaş Beton Santralleri de geçtiğmiz hafta ekonomik durgunluğu ve döviz artışını gerekçe göstererek üretime ara verme kararı almıştı.