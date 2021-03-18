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Bilim / Teknoloji

Tofaş, üretime 2 hafta ara verdi

18 Mart 2021 10:04

Tofaş, mikroçip tedarik sorunu nedeniyle üretime 2 hafta ara vereceğini KAP'a bildirdi. 

Şirket KAP’a yaptığı açıklamada, “Bünyesinde söz konusu mikroçiplerin kullanıldığı bazı parçaların yurtdışından tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar sebebiyle 19 Mart 2021 akşamı mesai bitiminden 5 Nisan 2021 tarihine kadar iki hafta süreyle fabrikamızda üretim faaliyetlerine ara verilecektir” dedi.

Açıklamaya göre, kararın etkilerinin asgari seviyede tutulması amacıyla, üretime ara verilen süre içerisinde üretim tesislerinin bazı periyodik bakım çalışmaları gerçekleştirilecek. Şirketin üretim dışında kalan operasyonları faaliyetlerine devam edecek.

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