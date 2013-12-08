TOFAŞ sahasında kazandı

Beko Basketbol Ligi'nde TOFAŞ sahasında Aykon TED Kolejliler'i 89-84 yendi.



Karşılaşmaya hızlı başlayan TOFAŞ oldu. Balazic, Stipcevic ve Ramazan üçlüsüyle basketler bulan kırmızı-beyazlılar, 3,5 dakikalık periyotta 11-0'lık üstünlük elde etti.



Oyundan kopmayan konuk ekip Aykon TED Kolejliler, Caner'in üçlük sayıları ve Valter'in basketleriyle rakibine karşılık verdi ve 6. dakikada skora eşitlik getirdi: 13-13. Rakibinin hücumlardan boş dönüşünü iyi değerlendiren TOFAŞ, birinci periyodu 26-20 önde tamamladı.



Seyirci desteğini arkasına alan TOFAŞ, ikinci periyoda da iyi başlayan taraf oldu. 13. dakikayı Elonu, Ali ve Evren'in üç sayılık basketleriyle 32-24 önde geçti. 15. dakikada kırmızı-beyazlıların üstünlüğüyle geçildi: 39-32. Konuk ekip Caner ve Plisnic ile karşılık vermesine rağmen farkı kapatamadı ve evsahibi takım devreyi 49-45 önde tamamladı.



İkinci yarı karşılıklı basketlerle başladı. Aykon TED Kolejliler 23. dakikada Golubovic'in basketiyle öne geçti: 49-50. Caner'in üç sayılık basketiyle farkı aynı dakika içinde farkı 4 sayıya çıkardı: 49-53. TOFAŞ Stipcevic ile karşılık vererek öne geçti: 54-53. Karşılıklı basketler sonunda üçüncü çeyreği konuk ekip önde tamamladı: 65-66.



Son çeyreğe hızlı başlayan konuk ekip oldu. Golubovic ve Tucker ikilisiyle basketler üreten Aykon TED Kolejliler 33. dakikada farkı 4 sayıya çıkardı: 68-72. Demmon ile üst üste üç sayılık basketlerle ve pota altından Balazic, Stipcevic üçlüsüyle sayılar bulan TOFAŞ, 37. dakikayı 83-77 önde tamamladı. TOFAŞ, son saniyelerine kadar çekişmeli geçen karşılaşmayı 89-84 kazandı.



TOFAŞ: 89 - AYKON TED KOLEJLİLER: 84



Salon: Atatürk

Hakemler: Recep Ankaralı, Mehmet Karabilecen, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

TOFAŞ: Stipcevic 11, Denmon 16, Ramazan 9, Uğur, Balazic 14, Evren 9, Samet 6, Elonu 3, Serhat 16, Hakan 5.

Aykon TED Kolejliler: Berkay 4, Caner 11, Valters 6, Golubovic 26, Tucker 11, Ali 5, Plisnic 12, Rasic 3, Davud 6.



1. Periyot: 26-20

Devre: 49-45

3. Periyot: 65-66