TOFAŞ hazırlık maçında Sakarya Büyükşehir Belediyespor'a mağlup oldu

BURSA,(DHA)



TOFAŞ Basketbol Takımı, lige verilen arada Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mavi yeşilliler, ev sahipliğini yaptığı maçtan 67-69 mağlup ayrıldı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde normal sezonun ilk yarısını ikinci sırada tamamlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, 28 Ocak Pazar günü deplasmanda Darüşşafaka Basketbol ile oynayacağı 16\'ncı hafta mücadelesi öncesi hazırlık maçında Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Mustafa V. Koç Spor Tesisleri’nde oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini Boothe, Metecan Birsen ve Jankovic\'in sayıları sonrası Sakarya ekibi 15-29 önde kapattı.

İkinci çeyreğe Sammy Mejia\'nın basketiyle başlayan ev sahibi ekip, Raymar Morgan, Ivan Paunic ve Kenny Kadji\'nin sayılarıyla 17. dakikada durumu 26-33\'e getirdi. Pierria Henry, Muhsin Yaşar, Kenny Kadji ve Tony Crocker\'ın basketleriyle farkı eriten TOFAŞ Basketbol Takımı, soyunma odasına 34-38 geride girdi.

Karşılaşmanın üçüncü çeyreğine de Josh Owens ve Tony Crocker\'ın sayılarıyla hızlı bir başlangıç yapan TOFAŞ, Barış Ermiş\'in önce üçlüğü ardından turnike basketiyle 23. dakikada 43-42 öne geçti. Kaptan Mejia\'nın ürettiği sayılar sonrası 28. dakika 48-48 eşitlikle geçilirken, Josh Owens\'ın sayıları üçüncü çeyreği 52-52 beraberlikle sonuçlandırdı.

İki takımın da sert savunma uyguladığı dördüncü periyotta rakibin sayılarına Muhsin, Yiğit ve Ivan Paunic ile karşılık veren TOFAŞ, Muhsin Yaşar\'ın basket faulden kaydettiği sayılarla son 6 dakikaya 61-59 üstün girdi. Metecan Birsen\'in üç sayılık basketi konuk ekibi 62-63 yeniden öne geçirirken, Pierria Henry’nin turnike basketi sonrası Ivan Paunic’in üçlüğüyle bitime 1.18 kala 67-66 üstünlüğü sağlayan Mavi Yeşilliler, son iki hücumdan boş dönünce parkeden 67-69 mağlup ayrıldı

TOFAŞ Basketbol Takımı, bir günlük iznin ardından 22 Ocak Pazartesi günü çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek.

PIERRIA HENRY’E SÜRPRİZ KUTLAMA

TOFAŞ Basketbol Takımı’nın ABD’li oyuncusu Pierria Henry’nin 25. yaş günü Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile oynanan hazırlık maçı sonrası kutlandı. Soyunma odasında doğum günü pastasının mumlarını üfleyen ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul eden Henry’i organizasyon için kulüp görevlilerine teşekkür etti.

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