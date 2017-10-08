TOFAŞ cephesinde iyi başlangıcın sevinci yaşanıyor

Gürkan DURAL/BURSA,(/DHA) - TOFAŞ Yardımcı Antrenörü Yalçın Küçüközkan, daha iyi yerlere gelebileceklerini belirtti. Darüşşafaka Basketbol Başantrenörü David Blatt ise, zamana ihtiyaçları olduklarını söyledi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde TOFAŞ, sahasında Darüşşafaka Basketbol\'u yenerek lige galibiyetle başladı. TOFAŞ\'ta Başantrenör Orhun Ene, aldığı ceza nedeniyle karşılaşmayı tribünden takip etti. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan TOFAŞ Yardımcı Antrenörü Yalçın Küçüközkan ise, hafta boyunca bu maça çok çalıştıklarını belirterek, \"İdmanlarımızı Orhun Ene ile birlikte yaptık. Her ne kadar cezası nedeniyle burada olmasa da onun da payı büyük. Sonuçta burada verdiğimiz mücadele Bursa seyircisiyle birlikte iyi bir görüntü oldu, bunun devamı geleceğini düşünüyorum. Özellikle Avrupa maçlarında da bu seyirciyi yakaladığımız taktirde hem içeride, hem de dışarıdaki maçlarda da aynı özveriyle, çabayla TOFAŞ\'ı daha iyi yerlere getireceğimizi düşünüyorum\" dedi.

ULM YENEBİLECEĞİMİZ BİR TAKIM

Seyirciye de teşekkür eden Yalçın Küçüközkan, bütün oyuncularını tebrik ederek çok iyi bir mücadele örneği gösterdiklerini söyledi. Eurocup\'ta Almanya temsilcisi ULM deplasmanına çıkacaklarını hatırlatan genç çalıştırıcı, \"Zorlu bir gruptayız. Özellikle şu anda ULM maçı bizim için çok önemli. Yenebileceğimiz takımlar arasında. Şu anda da 2 mağlubiyet aldılar, bizde iyi durumdayız. Tabii ki Eurocup\'ta deplasmanda maç kazanmak kolay değil, ama bunu başarabilirsek eğer grupta özellikle iyi bir yerde bitireceğimizi düşünüyorum. O yüzden, başlangıç çok önemli\" diye konuştu.

BURSA\'YA MESAJ VERDİK

Sahanın yıldızı olan Sammy Mejia ise, amaçlarının lige iyi bir başlangıç yapmak olduğunu belirtti. Alınan galibiyet için mutlu olduklarını vurgulyan Mejia, \"Antrenörlerimiz bizi çok iyi çalıştırdı, hem savunma olarak hücüm olarak. Teknik olarak çok iyi durumdaydık, Daçka da çok iyi hazırlandı. İyi haldeydik, Bursa\'ya bir de mesaj verdik. Biz de üst seviye takımlar arasına girebiliriz. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum, maç boyunca bize destek oldular. Biz onları çok seviyoruz\" şeklinde konuştu.

TOFAŞ HAK ETTİ

Geçtiğimiz yıla nazaran kan kaybettiği görülen Darüşşafaka Doğuş\'ta ise Başantrenör David Blatt, TOFAŞ\'ın iyi bir mücadele ortaya koyduğuna işaret etti. Rakiplerine göre zayıf kaldıklarını söyleyen David Blatt, \"TOFAŞ galibiyeti kesinlikle hak etti. Farklı bir takımla oynuyoruz, gelişmesi için biraz süreye ihtiyacımız olabilir. Sonunda iyi bir takım olacağımıza inanıyorum, burada geçen sezon da kaybetmiştik, burada oynamak gerçekten çok zor\" ifadelerini kullandı.

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