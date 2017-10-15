TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene: "Zorlu bir periyodun içerisindeyiz"

BURSA,(DHA) - TOFAŞ Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene, Muratbey Uşak galibiyetini değerlendirerek, “Zorlu bir periyodun içerisindeyiz. Özellikle bu periyodun hem Avrupa hem lig ayağını iyi yönetebilirsek, önümüzdeki dönemde daha iyi noktaya geleceğimizi düşünüyorum” dedi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 2\'nci haftasında deplasmanda Muratbey Uşak’ı 86-73 mağlup eden TOFAŞ’ta Başantrenör Orhun Ene ve oyunculardan Raymar Morgan karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında ilk olarak Uşak ekibini ve Başantrenörü Ozan Bulkaz’ı tebrik eden Orhun Ene, rakiplerinin uzun yıllardır basketbolun içerisinde büyük mücadele verdiğini belirterek, “Hem oyuncu hem antrenör olarak uzun yıllardır basketbolun içinde bir insan olarak basketbol anlamında buraların nasıl geliştiğini gördüğü zaman insan bundan mutluluk duyuyor. Onun için kendilerini tekrardan tebrik ediyorum, kolay bir iş değil. İnşallah bu sene yine emeklerinin karşılığını alırlar” dedi.

\'TAKIMCA GELİŞMEMİZ GEREKİYOR\'

Mücadelede erken bir fark yakaladıklarını farktan sonra oyunu kontrol etmeleri gerektiğini ifade eden deneyimli çalıştırıcı, “Şuanda sakatlarımızın da iyileşme süreci var. Tony Crocker’ı oynatamadığımız için organizasyon konusunda tam hazır olduğumuzu söyleyemem. Zor bir deplasmandan geldik. Almanya deplasmanı sonrası ligde neticede istediğimizi aldık. Burada maç kazanmak çok önemli. Kazandığınız andan itibaren önünüzdeki Avrupa kupası maçına konsantre olmak zorundasınız. Kötü oynadığımız, yaptığımız yanlış şeyler var. Bunlar biraz yorgunluk, biraz da konsantrasyonun düşmesinden de kaynaklanıyor. Daha iyi olabilmemiz için takımca gelişmemiz gerekiyor. Oyunun bazı dönemlerinde hiç rakibin gelmesine izin vermememiz lazımdı” dedi.

7Days EuroCup’ta 2 gün sonra oynayacakları Herbalife Gran Canaria hazırlıklarına başlayacaklarını dile getiren Ene, “Bizim için özellikle bu periyodun önemli olduğunu düşünüyorum. Ligde büyük bütçeli takımlarla içeride, daha az bütçeli takımlarla deplasmanda oynayacağımız. Özellikle bu periyodun hem Avrupa hem lig ayağını iyi yönetebilirsek, önümüzdeki dönemde daha iyi noktaya geleceğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu.

TOFAŞ Basketbol Takımı’nın başarılı oyuncularından Raymar Morgan ise karşılaşmayla ilgili şu ifadeleri kullandı; “Rakip takım bu akşam iyi efor gösterdi. Biz de 3 çeyrek iyi oynadık. Son çeyrek oyundan biraz düşsek de genel olarak maçı önde götürdük ve sonunda kazandık.”

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