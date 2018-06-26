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Spor

TOFAŞ, Barış Ermiş'in sözleşmesini uzattı

BURSA,(DHA)  TOFAŞ Basketbol Takımı'nda deneyimli oyun kurucu Barış Ermiş'in sözleşmesi 2 yıl uzatıldı

26 Haziran 2018 20:14

BURSA,(DHA) 

TOFAŞ Basketbol Takımı\'nda deneyimli oyun kurucu Barış Ermiş\'in sözleşmesi 2 yıl uzatıldı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ\'ta 2018-2019 sezonu öncesi transfer çalışmaları başladı. İlk olarak iç transferde yapılan görüşmeler kapsamında sözleşmesi sona eren deneyimli oyun kurucu Barış Ermiş ile yeniden anlaşma sağlanırken, yapılan yeni kontrat kapsamında Barış Ermiş\'in sözleşmesi 2 yıl uzatıldı.
Uzun yıllar A Milli Basketbol Takımı\'nda da görev alan Barış Ermiş, 12 Dev Adam ile 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası\'nda ikincilik, 2013 yılında ise Akdeniz Oyunları\'nda şampiyonluk yaşadı.
2015-2016 sezonundan bu yana TOFAŞ formasını terleten deneyimli basketbolcu, bu sezon  All-Star 2018\'in \'En Değerli Oyuncusu\' (MVP) seçilmişti.

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