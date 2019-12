-TOFAŞ: 97 - Anadolu Efes: 96 BURSA (A.A) - 03.12.2011 - Beko Basketbol Ligi'ndeki maçta TOFAŞ, Anadolu Efes'i 97-96 yendi. TOFAŞ'ın basketiyle başlayan karşılaşmada 4. dakikayı TOFAŞ, 10-9 önde geçti. TOFAŞ, 9. dakikada farkı 5 sayıya çıkardı: 21-16. Birinci çeyreği ev sahibi ekip 24-21 önde kapadı. İkinci periyoda hızlı başlayan Anadolu Efes 12. dakikada 26-26'lık eşitliği yakaladıktan sonra Ersan ile kazandığı serbest atışla öne geçti: 26-27. Karşılıklı basketler sonunda devreyi zor da olsa Anadolu Efes bir sayı farkla önde tamamladı: 45-46. Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan taraf ev sahibi ekip TOFAŞ oldu. TOFAŞ, 21. dakikayı 51-46 önde geçti. TOFAŞ'ın etkili savunmasına rağmen Anadolu Efes, 24. dakikada Vujacic ve Cenk ile serbest atışlardan bulduğu sayılarla yeniden öne geçti: 56-58. Serbest atışlardan sayılar bulan Anadolu Efes, üçüncü çeyreği 4 sayı farkla önde tamamladı: 60-64. Son çeyreğe hızlı başlayan lacivert-beyazlılar oldu. 5 dakikalık periyotta TOFAŞ, 5 sayı üretirken, konuk ekip 7 sayı üreterek 35. dakikayı 7 sayı farkla önde geçti. Oyundan kopmayan TOFAŞ, 39. dakikada beraberliği yakaladı: 75-75. Maçın bitimine 15 saniye kala konuk ekip Cenk'in faul atışlarıyla öne geçti: 75-77. 1 saniye kala TOFAŞ, Steele ile karşılık vererek yeniden beraberliği sağladı: 77-77. Normal süre de bu skorla tamamlandı. Uzatma dakikalarında ise karşılıklı basketler vardı. Konuk ekip Cenk ile serbest atıştan sayı bulurken, TOFAŞ, Barış ile karşılık vererek 42. dakikayı 81-78 önde geçti. Bitime 55 saniye kala TOFAŞ, 92-88'lik üstünlük yakaladı. Karşılıklı basketler sonunda TOFAŞ, zor da olsa maçı 97-96 kazanarak, yenilgisiz lider Anadolu Efes'e ilk yenilgisini tattırdı. Salon: Atatürk Hakemler: Aytuğ Ekti x, Sami Özel x, Tunçtan Durmuşcan x TOFAŞ: Steele xxx 11, Barış xxx 16, İnanç xxx 13, Zuza xxx 15, Buckman xxxx 23, Can Altıntığ xx 4, Kenan x, Samet x, Nichols xxx 9, Can Özcan xx 5, Volkan xx 1 Anadolu Efes: Kerem xx 2, Vujacic xxx 19, Savanovic xx 5, Ermal x, Sinan xx 9, Ersan xxx 19, Barac xx 3, Doğuş xx 2, Cenk xxx 17, Batista xx 18, Llievski x 2 1. periyot: 24-21 Devre: 45-46 (Anadolu Efes lehine) 3. periyot: 60-64 Beş faulle çıkanlar: 33.28 Can Altıntığ, 39.45 Can Özcan (TOFAŞ), 44.55 Vujacci (Anadolu Efes)