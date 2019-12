-Tofaş: 81 - Mersin Büyükşehir Belediyesi: 71 ERZURUM (A.A) - 08.10.2011 - Basketbolda, Spor Toto Türkiye Kupası elemeleri (B) Grubu maçında Tofaş, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni 81-71 yendi. Cemal Gürsel Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya iki takım da hızlı başladı. İlk çeyreğin sonuna kadar üstün oyununu sürdüren Tofaş, periyotu da 29-22 önde tamamladı. İkinci çeyreğe daha etkili başlayan taraf yine Tofaş oldu. İkinci çeyreğin sonuna kadar etkili oyununu sürdüren Tofaş, devreyi de 52-34 önde tamamladı. Üçüncü çeyreğe daha hızlı başlayan takım Mersin Büyükşehir Belediyesi oldu. Özellikle Can ve Antony ile sayılar bulan Mersin Büyükşehir Belediyesi, ilerleyen dakikalarda üstünlüğü yeniden Tofaş'a kaptırdı ve maçın 25. dakikasını Tofaş, 61-48'lik üstünlükle geçti. Üçüncü periyot 67-59 Tofaş'ın üstünlüğü ile tamamlandı. Son periyotta Mersin Büyükşehir Belediyesi, karşılaşmanın 34. dakikasında farkı 4 sayıya kadar indirdi ve aynı dakika 71-67 Tofaş'ın üstünlüğü ile tamamlandı. İlerleyen dakikalarda Tofaş, oyuna yeniden ağırlığını koydu ve Can Altıntığ'ın etkili oyunu ile farkı yeniden artırarak, 38. dakikayı 80-71 üstün geçti. Tofaş, sonraki bölümde de üstünlüğünü korudu ve karşılaşmayı 81-71 kazandı. Bu arada, maçın yıldızı olarak Tofaş'tan Tomislav Ruzic seçildi. Salon: Cemal Gürsel Hakemler: Emin Moğulkoç xxx, Fatih Arslanoğlu xxx, Kaan Büyükçil xxx Tofaş: Steele x 6, Nichols xxx 15, Can Altıntığ xxx 6, Barış 11 xxx, İnanç xx 4, Ruzic xxx 14, Can Özcan x 3, Zuza x 6, Buckman xxx 16 Mersin Büyükşehir Belediyesi: McCamey xxx 17, Can xxx 14, Vincent xx 13, Antony xx 11, Mays xx 11, Mutlu x 5 1. Periyot: 29-22 Devre: 52-34 3. Periyot: 67-59