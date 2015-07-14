TÖDER Başkanı: Henüz dershanelerin boşluğunu dolduracak bir yapı yok

Anayasa Mahkemesi (AYM), binlerce öğretmeni ve öğretim kurumunu yakından ilgilendiren 1 Eylül’de dershanelerin kapatılmasını öngören yasayı dün oyçokluğu ile iptal etti. AYM’nin iptal kararını yarın Resmi Gazete’de yayımlayarak açıklaması bekleniyor. Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği Başkanı İbrahim Taşel, AYM'nin kararıyla ilgili, "Bu karar tabii ki, dershanelerin belli bir bölümü özel okula dönüştükten sonra alındı. Dönüşüm sırasında zaten temel liseleri oluşturmanın da gerekçesi henüz dershanelerin boşluğunu dolduracak yapının olmamasıydı. 2 bin 200 civarında kurum dönüşüm için başvurdu. 400 civarında kurum kendiliğinden kapandı" dedi.

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre, "Milli Eğitim Bakanlığı muhtemelen dershanelerle ilgili yeniden düzenleme yapar" diyen TÖDER Başkanı Taşer, şöyle konuştu:

"Çünkü iptal edilmiş bir kanun var. Ancak bu kararın bir kere zamanlamasının geç kalmış olduğunu düşünüyorum. Bu konudaki karar zamanında verilse bakanlık da, biz de kendimizi ona göre ayarlardık. Ama biz kanunlara saygılıyız. Dönüşüm kanunu çıktığında da saygı gösterdik ama bugün Anayasa Mahkemesi bu kararı bozdu ve biz bu karara da saygı gösteriyoruz. Ülkemiz için ne hayırlı ise o olsun.”

Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu'nun görüşleri de şöyle:

"Dershane ve sınav sisteminin Türkiye’nin en önemli sorunu olduğu biliniyor. Dershaneler temel liselere dönüşmüştü. Şimdi büyük bir sorunla karşı karşı karşıyayız. Eğitimde ve özellikle ortaöğretimde bir reforma ihtiyaç var. Şimdi bakanlık, hükümet, Meclis dershaneleri ortaya çıkaran gerekçeleri görerek yeni bir yol haritasını ortaya çıkarmalı."

CHP iptalini istemişti

Dershanelerin kapatılmasına ilişkin kanun geçen yıl TBMM’de yasalaşmıştı. CHP yasanın iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle AYM’ye başvurmuştu. Kanuna konulan geçici ek maddeye göre dershaneler 1 Eylül’e kadar ya özel okula dönüşecek ya da bu tarihten itibaren tüm faaliyetlerine son vereceklerdi. Yasa ile halen dershanelerde öğretmenlik yapanlardan bir kısmının Milli Eğitim Bakanlığı kadrosuna dahil edilerek, atamasının yapılması öngörülüyor. CHP, bu düzenlemelerin iptalini ve yürürlüklerinin durdurulmasına talep etmişti. Milli Eğitim Bakanlığı’nda görev yapan daire başkanı ve üstü personelin yabancı dil koşulu aranmaksınız yurtdışı göreve atanması ile okul müdürlerinin atanmasına ilişkin getirilen yeni prosedür konusunda da CHP’nin itirazları bulunuyordu.

Maddeler

13. MADDE: Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.

42. MADDE: Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir.

48. MADDE: Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir. Devlet, özel teşebbüslerin millî ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır.