Today's Zaman Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş istifa etti

İngilizce yayınlanan Today's Zaman'ın Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş, genel yayın yönetmenliği görevinden istifa etti. Keneş, attığı tweetlerden dolayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanmış, yapılan itirazlar sonrasında serbest bırakılmıştı.

İstifa kararını kişisel Twitter hesabından duyuran Bülent Keneş, şunları söyledi:

“2006 yılı Ekim ayında hazırlığına koyulduğumuz, 16 Ocak 2007 tarihinde yayına başladığımız Today’s Zaman 9 yılda bir marka haline geldi! Kurucu GYY olarak 9 yıldır görev yaptığım Today’s Zaman’daki görevimi daha genç ve kabiliyetli arkadaşlarımdan birine devretme kararı aldım. Today’s Zaman’a ve gruba her zaman ve her anlamda katkılarım devam edecek!”

İstifa sebebi, medya üzerindeki baskılar ve kanunsuz uygulamalar

Today’s Zaman’a konuyla ilgili yer alan haberde, Bülent Keneş’in "medya üzerindeki baskılar ve kanunsuz uygulamalar" sebebiyle görevinden ayrıldığı belirtildi. Keneş’in, Türkiye’deki bağımsız medyaya yönelik baskı kampanyası dahilinde hakkında açılan davalar nedeniyle işini yapamadığının aktarıldığı haberde, “Keneş, Erdoğan hakkındaki bir eleştirisi sebebiyle, “hakaret” iddiasıyla 8 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor ve 2 ayı da hapiste geçirdi” ifadelerine yer verildi.

Bülent Keneş'ten önce, Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ve Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Mehmet Kamış da görevlerinden ayrıldıklarını duyurmuştu.