-TOBB'dan Van'daki işletmelere faizsiz kredi ANKARA (A.A) - 01.11.2011 - Van'daki depremde zarar görenler için harekete geçen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), bölgeye gönderdiği ayni ve nakdi yardımların yanı sıra, faizsiz kredi desteği ile acil ihtiyaçlara yönelik kapsamlı bir yardım kampanyası başlattı. Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, deprem sonrası acil insani yardımları bölgeye ulaştırdıklarını belirterek, 1 milyon liralık bağışta bulunmanın yanı sıra işletmeler için 25 milyon lira faizsiz kredi desteği vereceklerini açıkladı. Kullandırılacak kredilerin Van ve depremden zarar gören ilçelerdeki işletmeleri kapsadığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, işletmelere dosya masrafı dahil hiçbir masrafın çıkarılmayacağını, firmaların bu kapsamda kullanacakları kredilerin faizleri ile diğer yükümlülüklerinin tamamını TOBB'un karşılayacağını bildirdi. Hisarcıklıoğlu, firmalar asgari 10 bin, azami 75 bin lira kredi kullanabileceğini kaydetti. Öncelikle bölgeden bildirilen acil ihtiyaçları karşıladıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın düzenlediği ''Van'a Kurban Bağışı Kampanyası''nı da desteklediklerini aktardı. -TOBB ile Oda ve Borsalardan 2,5 milyon lira nakdi yardım- Acil ihtiyaçların karşılanması ve vatandaşların barınma sorunun giderilmesi için resmi kurumlarla işbirliği içinde, ilk günden itibaren nakdi yardımların yapıldığını belirten Hisarcıklıoğlu, bu kapsamda TOBB'un 1 milyon lira nakdi yardım yaptığını bildirdi. Oda ve Borsaların da TOBB'un ve Başbakanlığın yardım hesaplarına toplam 1,5 milyon lira yardım aktardığını aktaran Hisarcıklıoğlu, böylece TOBB ile Oda ve Borsalardan yapılan toplam nakdi yardım tutarının 31 Ekim 2011 tarihi itibariyle 2,5 milyon liraya ulaştığını ifade etti.