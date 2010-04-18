TOBB'a sitem memura müjde

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki Başkanlık sisteminin Türkiye'nin gündemine gelebileceğini ve kendisinin de bu sisteme olumlu baktığını söyledi. Başbakan Erdoğan işsizlikle mücadele konusunda da devletin adım atacağını açıkladı: Memur konusunda ciddi bir alım yapmayı planlıyoruz tekrar. Rakam vermeyim ama ciddi bir alım yapacağız.

Katıldığı televizyon programında soruları yanıtlayan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlık sisteminin Türkiye'nin gündemine gelebileceğine ve bu sisteme sıcak baktığına dikkat çekti. Başbakan'ın konuşmasından satır başları şöyle:



... Belki Türkiye’nin gündemine yeniden Başkanlık sistemi gelecek.



- Burada bir konsensüs oluşursa halkımız tarafından gelebilir. Ben buna olumlu bakarım. Sistemin çalışması bakımından olumlu bakarım ben buna.



- Siyasetçi kendi ayağına kurşun sıkmamalı. Dokunulmazlık konusundan da dedik ki “Gelin A’dan Z’ye herkesin dokunulmazlığı kalksın” ama buna yanaşmadılar.



- Başkanlık sisteminin en önemli özelliği kongre ve parlamentonun çok etkin olmasıdır. 411 çıkıyor bakın sonra 411’in önü atanmışlar tarafından kesiliyor.



- ABD’de kongre onaylamadıktan sonra herhangi bir şey yapılamıyor bizde ise tam tersi.



- Biz gerçekten kuvvetler artılığını savunuyorsan gerçek kuvvetler ayrılığı orada var.



- ABD hak ve özgürlükler konusundan bizden daha ileride bunu yakalamakta fayda var.





CHP'NİN YAPTIĞI ŞARK KURNAZLIĞI



Başbakan Erdoğan Anayasa tartışmalarıyla ilgili sorular üzerine CHP’nin teklifini yine şark kurnazlığı olarak niteledi. Erdoğan CHP’nin 3 madde olarak sunduğu teklifini 14 maddede değişiklik içerdiğini ifade ederken, CHP’den kendilerine gelen yazılı metin ile Deniz Baykal’ın sözleri arasında çelişki olduğunu savundu.



Başbakan Erdoğan CHP’nin önerisini TBMM Başkanlığı’na götürmesi gerekirken Cumhurbaşkanı’na götürmesinin yanlış olduğunu kaydetti.



- Her talebe evet dersek bizim varlık sebebimiz ortadan kalkar. En geniş konsensüsün sağlanması için çaba sarf ettik.



- Yargı kurumlarına da tekliflerimiz oldu. En az yüzde 70 yüksek yargının önerileri var ama yine de yok diyorlar.



- Şu andan itibaren fevkalade bir değişikliğe gidilmesi mümkün değil.



- Referanduma gitmemesini umuyoruz ama milletimize gittiğinde de halkın en iyi değerlendirmeyi yapacağını düşünüyoruz.





PARTİ KAPATMA -



Parti kapatma sürecini iyice zorlaştırmamamız lazım. Parlamento müsaadesiyle bu sürecin başlamasını istiyoruz. Bunun örneği Japonya’da da var.



- 2011 seçimlerinde seçim kampanyasında yepyeni bir anaysa değişikliği ile halkımızın karşısına çıkabileceğimizi rahatlıkla işleyebiliriz.



- Bu seçimlerde inanıyorum ki halkımız bunu bizden isteyecektir.



- YÖK konusunda velilerden öğrencilere kadar bir rahatsızlık var. Cumhurbaşkanlığının yetkilerinin azaltılması konusu var.



- Başbakanlığımın ilk yıllarında çok sıkıntılar çektik. Meclis’ten geçen kanunlar geri döndü.



- Yargının güçlenmesini istiyoruz ama bir yanda da atanmış-seçilmiş dengesizliğini ortadan kaldırmak istiyoruz.





MEMUR ADAYLARINA MÜJDE





Başbakan Erdoğan, TOBB'a bağlı iş yerlerine birer işçi alınması önerisiyle ilgili şunları söyledi:

''Oksijen çadırında olan bir ekonomiyle ilgili bir öneri yaptım TOBB'a... '1 milyon 300 bin üyem var' diyorsunuz. Her biriniz bir işçi alsa 1 milyon 300 işçi eder. Bu işsizliği bizde ortalama 3-4 puan götürür. 'Tamam, yaparız' falan dediler. 'Bize bazı şeyler yapın' dediler. 'Ne yapalım?' dedik. 'Tekstilde KDV'nin düşürülmesi' dediler, indirdik. İşverenin SSK primi yükünü yüzde 5 düşürdük. Kurumlar vergisini düşürdük. TOBB, bu konuda adım atmadı.

Bugün açılışını yaptığım işverene sordum, 'Ne kadar işçi aldın' diye... '700 işçi aldım' dedi... Bu, milli bir sorun. Böyle bir dönemde yapılmayacak, ne zaman yapılacak. Birer kişi almayı kendileri için 'köşeye sıkıştırma' operasyonu olarak görüyorlar. 700 kişiyi bir firma alıyor. Bu, daha da artacak. TOBB'un içinde, TÜSİAD'ın içinde bunu yapacak firmalar var. TÜSİAD, 'İstihdamla mücadele sürdürülebilir olmalı' diyor. O dediğiniz, her şeyin tam rayına oturduğu ülkede olur. Ama şu anda sıkıntılar var. Her ülke kendine göre tedbirler alıyor.

Eğer sen fırsat bulup işçileri dışarı atarsan, fırsat bilip asgari ücretin altında ücret ödemeye yönelirsen... Ne yapacak, 'İşten çıkmamak için buna razıyım' diyor. Daha da ileri gideceğim, beyefendiler kızmasın, rahatsız olmasın, Güneydoğu'da, Doğu'da 100 liraya, 200 liraya çalıştırılan çocuklar var. 'Hayır' desinler bana... Gerçekler ortada. Ben bunun için de emek sömürüsü dedim. Yanlış mı ifadem...

Bu konuyla ilgili olarak arkadaşlarımıza söyledik. Gideceksiniz bunların üzerine dedik. 'İşyerleri kapanır efendim'... Kapanırsa kapansın. Kalkıp da böyle bir sömürüyü yapamazsın, 100 liraya, 200 liraya bu çocukları çalıştıramazsın. Bunlar, iş hukukuna, her şeye ters. İnsan hakları noktasında, her şeye aykırı. Söylediğim yanlışsa, ben Başbakan olarak durumu ortaya koyamayacaksam... Ben sizle 4 senedir, 5 senedir konuşuyorum, görüşüyorum siz bu işi hep böyle çevreden kuşatıyorsunuz.''



MEMUR ALMAYI PLANLIYORUZ



Başbakan Erdoğan, işsizliğin azaltılması için devletin alacağı tedbirler olup olmayacağının sorulması üzerine, ''Öyle bir çalışmamız var. Biz şu anda memur konusunda ciddi bir alım yapmayı planlıyoruz tekrar. Rakam vermeyim, ama ciddi bir alım yapacağız'' diye konuştu.