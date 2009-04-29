TOBB seçiminde kriz konuşulacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB), 1-2 Mayıs tarihlerinde yapılacak Genel Kurulu'na iş dünyasının irili ufaklı birçok kurumunun yanı sıra siyasi parti liderlerinin de katılması bekleniyor.



Referans gazetesinin haberine göre, küresel kriz nedeniyle sanayi üretimi, ihracat, işsizlik ve kapasite kullanımı gibi ekonominin can damarları olarak kabul edilen alanlarda ağır darbe yiyen Türkiye iş dünyasının irili ufaklı tüm bileşenleri, 1-2 Mayıs tarihlerinde Ankara'da yapılacak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kurulu'nda bir araya gelecek.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Deniz Baykal ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de katılması beklenen genel kurulun, kriz mağduru iş dünyası açısından "dertleşme toplantısı"na dönüşmesi bekleniyor.



Çünkü uzun zamandır ilk kez hem TÜSİAD üyelerinden KOBİ'lere iş dünyası hem de Meclis'te görev yapan partilerin liderleri aynı çatı altında buluşacak.



TOBB Genel Kurulu'na Hakkâri, Şırnak, Tunceli, Gümüşhane, Yozgat ve Erzurum gibi yoksul kentlerin ticaret ve sanayi odası başkanları ile Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Aka Gündüz Özdemir, Sönmez Holding Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sönmez, Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Nafi Güral, TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy, Alarko Holding Genel Koordinatörü Ayhan Yavrucu ve Tuna Çelik Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Tuna gibi ekonominin önemli isimleri de katılacak.



Hisarcıklıoğlu son dönemine hazırlanıyor



Enerji, turizm, tekstil, otomotiv, beyaz eşya ve daha birçok önemli sektörün önde gelen isimlerinin yanı sıra, Anadolu'nun dört bir köşesindeki tüccar ve sanayicilerden oluşan 1555 TOBB delegesi, 2 Mayıs'ta TOBB Ekonomi Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek 64. olağan seçimli genel kurul sırasında önümüzdeki 4 yıl boyunca görev yapacak yeni TOBB yönetimini seçecek. TOBB başkanlığına son kez aday olan ve seçime rakipsiz girmesi beklenen Rifat Hisarcıklıoğlu'nun genel kuruldan zaferle çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. TOBB'un kuruluş yasasında yapılan değişiklikle üç dönem başkanlık yapan kişi, dördüncü dönem için aday olamıyor. Bu düzenlemeye göre üçüncü kez seçilmesi halinde 2013'e kadar görev yapacak Hisarcıklıoğlu, TOBB'da en uzun süre görev yapan başkan unvanını alacak.



2001'de Fuat Miras'ın istifası üzerine oturduğu başkanlık koltuğunu 2013'te bırakacak olan Hisarcıklıoğlu'nun yerine kimin geçeceği ise şimdiden merak konusu. Kulislerde 2013 sonrası için dolaşan isimler arasında İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Murat Yalçıntaş ile İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Tanıl Küçük'ün adı geçiyor. Ancak Hisarcıklıoğlu'na tam destek veren TOBB tabanı, Hisarcıklıoğlu görevi bırakmadan yeni başkan arayışına girilmesine karşı çıkıyor. Bu arada yeni dönemde TOBB başkan yardımcılığı için adı geçen Murat Yalçıntaş'ın yakın çevresine "Sayın Hisarcıklıoğlu, birlikte rahat çalışabileceği insanları tercih eder. Kendisi ile çok uyumlu çalışabileceğimizi düşünüyorum" dediği belirtiliyor.



Yönetimde en az 4 isim değişecek



Öte yandan yeni dönemde TOBB Yönetim Kurulu da önemli oranda değişecek. Mevcut 4 yönetim kurulu üyesi bağlı bulundukları meslek komitelerinden seçilemediği için yeni dönemde yönetime giremezken bunun dışında yönetim kurulunda ciddi bir değişim beklenmiyor. Başkan dahil 15 kişiden oluşan TOBB Yönetim Kurulu'nda halen görev yapan Fethi Coşkun Tuncel Adana Ticaret Borsası Başkanlığı'na, Tamer Taşkın Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanlığı'na, Kamil Özgen Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na ve İTO Meclis Başkanı İbrahim Çağlar da TOBB delegeliğine seçilemedikleri için 2 Mayıs'taki seçimlerde yönetim kuruluna aday olamayacak. Yeni dönemde Konya Ticaret Odası Başkanı Hüseyin Üzülmez'in yönetim kuruluna giremeyebileceği konuşulurken Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Balduk ile Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu'nun yönetim kurulu üyeliği için adı geçiyor.



Yeni yönetimde kadın üye olur mu



TOBB seçimlerinde merak edilen bir başka konu ise yeni dönemde yönetime bir kadın üyenin girip giremeyeceği. Kadın girişimciler, birkaç ay önce Türkiye genelinde gerçekleştirilen oda ve borsa seçimlerindeki temsil oranlarını 3.5 kat artırarak önemli bir başarı elde etmişti. 2005'te oda ve borsalarda 51 kadın meclis üyesi bulunurken bu sayı 2009 seçimleri sonrasında 149'a çıktı. Kadınların meslek örgütlerindeki bu atılımının TOBB Genel Kurulu'na da yansıması bekleniyor. Bu konuda iki isim öne çıkıyor: Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Özlem Yemişçi ile İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli. Ancak "erkek egemen" TOBB tabanında "yönetimde kadın üye" fikrine sıcak bakmayanların çoğunlukta olduğu biliniyor.



Önce başkan sonra yönetim seçilecek



• 1555 TOBB delegesi, önce TOBB başkanlığı seçimi için sandık başına gidecek.

• Başkanlık seçiminin ardından, 14 kişilik yönetim kurulu üyeliği için oy verilecek.

• Yönetim kurulu seçiminin ardından TOBB bünyesinde bulunan ticaret, sanayi, ticaret ve sanayi, ticaret borsası ve deniz ticaret odaları konseylerinde görev yapacak üyeler seçilecek.

• Ticaret, sanayi, ticaret ve sanayi odaları ile ticaret borsası konseyleri için 30'ar, deniz ticaret odaları konseyine ise 17 üye seçilecek.

• Genel kurulun sonunda yeni yüksek disiplin kurulu üyeleri belirlenecek.



