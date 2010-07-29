-TOBB ETÜ TIP FAKÜLTESİ KURACAK ANKARA (A.A) - 29.07.2010 - TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) bünyesinde tıp fakültesi kurulacak. Odalar Birliği'nden yapılan açıklamada, Söğütözü'nde bulunan Mesa Hastanesi'ni satın alan TOBB'un, hastaneyi TOBB ETÜ bünyesinde tıp fakültesine çevirmeyi planladığı kaydedildi. Fakülte için YÖK'e başvuruya hazırlanan TOBB ETÜ, hastaneyi uluslararası standartlarda bir araştırma merkezine dönüştürecek. TOBB-ETÜ merkez kampüsünün yakınında bulunan, 100 yatak kapasitesi ve 8 ameliyathaneye sahip Mesa Hastanesi'nin ismi TOBB ETÜ Hastanesi olarak değiştirilecek. Hastanede halen, Ağız ve Diş Sağlığı, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Gastroenteroloji, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Göz Hastalıkları ünitelerinin yanı sıra Anestezi ve Reanimasyon, Beslenme ve Diyetetik, Biyokimya, Dermatoloji, Endokrinoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Genel Cerrahi, Göğüs Hastalıkları, İç Hastalıkları, Kalp Damar Cerrahisi, Kardiyoloji, Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları, Mikrobiyoloji, Nöroloji, Nöroşirürji, Ortopedi ve Travmatoloji, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Üroloji branşlarında hizmet veriliyor. TOBB Başkanı ve TOBB ETÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ''Türkiye'nin en çok tercih edilen üniversitelerinden biri olan TOBB ETÜ, kuruluşunda planladığımız üçüncü aşamaya kuruluşunun altıncı yılında ulaşarak tıp fakültesi için ilk adımı attı. Tıp fakültesi bünyesinde dünyaca ünlü bir araştırma merkezi oluşturacağız. Böylece sağlık endüstrisi için ara eleman yetiştirmeyi, diğer fakültelerimizde olduğu gibi beyin göçünü tersine çevirmeyi ve doktor yetiştirmeyi planlıyoruz'' dedi.