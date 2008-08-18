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Yaşam

TOBB ETÜ, bu yılda çekim merkezi

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’ne ÖSS’de ilk 100’e giren öğrencilerden 15’inin yerleştiği açıklandı.

18 Ağustos 2008 03:00

TOBB ETÜ’den yapılan yazılı açıklamada, üniversitenin, aralarında ÖSS EA 2 Türkiye 3.’sünün de bulunduğu ÖSS derecesi yapmış öğrencilerin tercihi olduğu belirtildi.

TOBB ETÜ’ye ÖSS’de ilk 100’e giren 15, ilk 500’e giren 28, ilk 1000’e giren 47 öğrencinin yerleştiğinin ifade edildiği açıklamada, tüm kontenjanları dolan üniversitenin bütün program türlerine ilk yüzde 1’lik dilime giren öğrencilerin yerleştirildiği kaydedildi.

TOBB ETÜ’nün 2008-2009 eğitim öğretim yılı öğrenci kontenjanının yüzde 33’ünün burslu programlara yerleştiği belirtilen açıklamada, üniversitenin yeni öğrencilerinin yüzde 35’inin kız, yüzde 65’inin erkek olacağı bildirildi.

TOBB ETÜ’ye en çok öğrenci gönderen illerin Ankara, İçel, Antalya, İstanbul, İzmir, Konya ve Eskişehir olarak sıralandığı, TED Ankara Koleji’nden 12, Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nden de 5 öğrencinin TOBB ETÜ’yü kazandığı kaydedildi.

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