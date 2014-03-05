TOBB: Dershaneler kapanırsa 60 bin öğretmen işsiz kalacak

Dershanelerin kapatılmasını gündemine alan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), konuyla ilgili hazırladığı raporda önemli uyarılarda bulundu: “Dönüşüm gönüllü olmalı. Aksi takdirde eğitim sistemi büyük zarar görecek. 3 binden fazla kurum kapanacak. 60 bin kişi işsiz kalacak ve bir milyar liralık yatırım heba olacak.”

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Dershanelerin ‘dönüştürme’ adı altında kapatılmasını öngören kanun, Meclis’ten geçti ancak tartışmalar bitmedi. Devasa sektöre birden kilit vurulmasının eğitimin yanı sıra sosyal ve ekonomik alanlarda derin yaralar açmasından endişe ediliyor. Ülkenin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) her yıl gerçekleştirdiği “7. Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası” dün Ankara’da toplandı. Şuranın basına kapalı bölümünde, dershanelerin kapatılması gündeme geldi. Bunun doğuracağı sıkıntılar hükümetin ekonomi kurmaylarına iletildi. TOBB’un konuyla ilgili hazırladığı raporda şu uyarılar sıralandı: “Okul veya açık liseye dönüşüm; domino etkisi yapacak. Yarı kapasite ile çalışan özel okullar, kurslar, resmi okullar dahil eğitim sistemi zarar görecek. 3 binden fazla kurum kapanacak, 1 milyarlık yatırım heba olacak, 60 binden fazla insan işsiz kalacak, öğrenciler, denetim dışı özel ders almaya yönelecek.”

Raporda çözüm önerisi olarak dönüşümün gönüllü olması gerektiği vurgulandı. Cazip alternatifler sunularak pilot uygulamalarla isteğe bağlı geçiş sağlanmasının daha doğru olacağı ifade edildi.

Dershanelerin ‘dönüştürme’ adı altında kapatan kanun, Meclis’ten geçti ancak tartışmalar devam ediyor. Kanunla 3 bin eğitim kurumunun kapısına kilit vurulması eğitimin yanı sıra sosyal ve ekonomik yaralar da açacak. Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) her yıl gerçekleştirdiği “7. Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası” dün Ankara’da gerçekleşti. Türkiye ekonomisini meydana getiren 59 sektör temsilcisinin katılımıyla yapılan şûrada, sektörlere ait temel sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Açılış konuşmalarının ardından şuranın basına kapalı bölümünde, Türkiye’nin en önemli gündem maddelerinden biri olan dershane kapatma meselesi de ağırlıklı olarak gündeme geldi. Dershanelerin kapatılmasının doğuracağı sorunlar, burada hükümetin ekonomi kurmaylarına iletildi.

TOBB Türkiye Eğitim Meclisi’nin eğitimin sorunları arasında gösterdiği “Dershanelerin dönüşümü için öngörülen düzenlemeler” başlığı altında ürkütücü tablo yer aldı. TOBB’un raporunda, “Yapılması planlanan okul veya açık liseye dönüşüm; domino etkisi yapacak, yarı kapasite ile çalışan özel okullar, kurslar, resmi okullar dahil eğitim sistemine zarar verecektir. 3 binden fazla kurum kapanacak, 1 milyarlık yatırım heba olacak, 60 binden fazla insan işsiz kalacak, öğrenciler, denetim dışı özel ders almaya yönelecek, kayıt dışılık artacaktır.” denildi.

Önceki sektörel şûralarda gündeme getirilen çeşitli konularda, ilerlemeler sağlandığını kaydeden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Tekstil, konfeksiyon, ilaç ve turizmdeki KDV indirimleri, denizcilikteki destekler, yatırım teşvik sisteminin bölgesel ve sektörel olarak dizayn edilmesi, KOBİ’lere tanınan yeni imkânlar ve istihdam destekleri bunlardan birkaçı.” dedi.Hisarcıklıoğlu, mali sektöre çağrıda bulunarak, “Aynı gemide olduğumuzu söylemenin en güzel zamanı. Böyle günlerden geçiyoruz. Kriz fırsatçılığı ve kolaycılığına kaçmadan, sadece iyi gün değil, kötü gün dostu da olduğunuzu göstermenin tam da zamanı.” dedi.

Şura’da konuşan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın gündeminde son zamanlarda hukuk alanında yaşanan gelişmeler vardı. Şeffaflık ve hesap verebilirliğin önemine değinen Bakan Ali Babacan, hiçbir yolsuzluğun örtülmemesi gerektiğini söyledi. Türkiye’nin gerçek manada hukuk devleti olması gerektiğinin altını çizen Babacan, bunun Türkiye ekonomisi için önemli bir husus olduğunu belirtti.