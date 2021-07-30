İş dünyası yangında kaybedilen ormanlık alanlar için ağaçlandırma kampanyaları başlattı

İş dünyası Türkiye'de çıkan orman yangınlarıyla ilgili yardım kampanyaları başlattı. Birçok önde gelen Sivil Toplum Kuruluş'ları (STK) yaptıkları açıklamalarla yanan ormanlık alanlar için maddi desteğin yanı sıra, ağaçlandırma desteklerini de açıkladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yanan ormanları eski haline kavuşturmak ve daha yeşil bir Türkiye için TOBB olarak 5 milyon lira destek verdiklerini duyurdu.

Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından orman yangınları nedeniyle yaptığı paylaşımda, milletin yanında olduklarını bildirdi.

Birlikten güç ve umut doğacağını aktaran Hisarcıklıoğlu, "Yanan ormanlarımızı eski haline kavuşturmak ve daha yeşil bir Türkiye için TOBB olarak 5 milyon lira destek veriyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz." değerlendirmesinde bulundu.

TESK'ten ağaçlandırma kampanyası

Öte yandan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ülke genelindeki orman yangınlarında zarar gören alanları ağaçlandırmak için kampanya başlattıklarını bildirdi.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, kısa sürede ülkenin birçok bölgesinde başlayan orman yangınlarının "herkesin ciğerini yaktığını" ifade etti.

Maddi ve manevi kayıpların herkesi üzdüğünü belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Yangında hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yanan ağaçlar, yangında kaybettiğimiz canlar geleceğimizdi. Yanan ormanlarımızı telafi etmek ve yeniden yeşertmek için TESK olarak düzenlediğimiz kampanya ile ülke genelindeki tüm esnaf ve sanatkarlar olarak en az bir ağaç dikerek orman yangınlarıyla mücadele seferberliğine destek oluyoruz."

"İhracatçılarımızı kaybettiğimiz ormanlık bölgelerde fidanları toprakla buluşturmaya davet ediyoruz"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), yangın nedeniyle kaybedilen ormanlık alanlara fidan dikimi için seferberlik başlattı. TİM Başkanı İsmail Gülle, son yangınların kendilerini fazlasıyla üzdüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Gelecek nesillere miras bırakacağımız daha yeşil bir Türkiye'yi hep beraber inşa etmek için ihracatçılarımızı yangınlarda kaybettiğimiz ormanlık bölgelerde fidanları toprakla buluşturmaya davet ediyoruz.

TİM olarak, 100 bini aşkın ihracatçılarımız adına yeşil büyümeye, yeşil geleceğe odaklanmış cennet vatanımızda ağaçlandırma seferberliği başlatıyoruz. Çocuklarımıza, gelecek nesillerimize bırakacağımız en büyük miras, temiz bir dünya, temiz bir atmosferdir. Yeşil vatanımızı yeniden ağaçlandırmak adına başlatmış olduğumuz seferberlikle, yeşil bir Türkiye için geleceğe nefes olacağız"

MÜSİAD'dan 1000 fidanlık bağış

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) gençlik şubesi Genç MÜSİAD da sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda yangın bölgesine fidan bağış kampanyasını duyurarak şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemiz için #BirlikOlmaVakti Ülkemizin dört bir yanında meydana gelen yangınlarda zarar gören ormanlarımızı yeniden yeşertmek ve ülkemizin geleceğine nefes olmak için Genç MÜSİAD olarak 1.000 fidan Yaprak dökmeyen ağaç bağışlıyoruz.”