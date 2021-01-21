TOBB'dan sonra MÜSİAD'dan da faiz çıkışı: Fazlası yatırımlar üzerinde yıkıcı etki bırakır

TOBB’dan sonra MÜSİAD’dan da faiz çıkışı geldi. MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, ancak yüksek faiz oranlarının yatırımlar üzerinde negatif etkileri olduğunu belirtti.

Kaan yazılı açıklamasında faizin artan kur baskısı nedeniyle milli para biriminin değerlenmesi amacıyla, mevcut enflasyon da göz önüne alınarak belli bir düzeye çekildiğini belirtti. Kaan, yüksek faizin bir seviyeden sonra yatırımlar üzerinde yıkıcı etki yaratacağını vurgulayarak şunları söyledi:

“Ancak ‘bir ülkede paranın gücünü o ülkenin üretim ve yatırım gücü belirler’ yaklaşımımızdan hareketle MÜSİAD olarak biz, kalıcı bir fiyat istikrarının, planlı ve sürekli bir yatırım, üretim ve ticaret senkronizasyonundan geçtiğini savunmaktayız. Dönemin koşullarına uygun bir refleks olarak gelişen faiz artırımının bir düzeye kadar tolere edilebildiği, aksi halde, özellikle yatırımlar üzerinde bırakacağı yıkıcı etkinin de altını çizmek isteriz.

Yatırımcıların, üretim ve ticareti canlandırmak, istihdamı artırmak ve neticede enflasyonu baskılamak adına planlamalarının yüksek faiz etkisi ile dışlanmaması gerektiği kanaatindeyiz. Gerek milli yatırımcılar gerekse doğrudan yabancı yatırımlar açısından daha uygun bir ortamın sağlanması ve bu ortamın üretim ve ihracata dönüşmesi temel hedefimizdir. Bu tespitten hareketle belli bir noktadan sonra faiz oranlarındaki aşağı yönlü hareketlerin yatırımlar açısından elzem olduğu açıktır.”

TOBB da eleştirmişti

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, "Bankalar, kredi faizlerini maliyetlerindeki artışın çok üzerinde artırarak, büyümeye destek değil köstek oluyorlar" demişti.

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