TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan gıdada indirim çağrısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, tüm TOBB üyelerini Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu gıdada KDV indirimine katılmaya devam etti.

Erdoğan, KDV sisteminde sadeleştirme programı kapsamında, temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'nin yüzde 1'e indirildiğini duyurdu. "Gıda ürünlerinde pazartesi günüden itibaren yüzde KDV ve yüzde 7 sektör indirimi olarak toplamda yüzde 7'lik bir indirim yapılmasını milletimiz adına bekliyoruz" diyerek sektör temsilcilerine seslenen Erdoğan, "İçinden geçtiğimiz şu kritik dönemde devletin yaptığı fedakarlığı ve üstlendiği yükü paylaşmak herkes için milli bir görevdir. Hepimizin aynı gemide olduğunu unutmamalıyız" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile ardından konuşan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Tüm gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Gıda üretimi ve ticareti yapan üyelerimizi imkanları ölçüsünde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı enflasyonla mücadele kampanyasına destek vermeye davet ediyorum" dedi.

Ekonomist Mustafa Sönmez: Hemen fiyatlar mı inecek sanıyorsunuz?

Ekonomist Mustafa Sönmez ise Hisarcıklıoğlu’nun gıda üretim ve ticareti yapan üyelerine yaptığı indirim çağrısını alıntılayarak, “2021'de 123 milyar TL KDV alınmış. Bunun 1/4'ü gıdadan olsa, 27 milyar TL vergi alınmayacak. Hemen fiyatlar mı inecek sanıyorsunuz?” diye sordu.

“Başka maliyet artışları gerekçe gösterilerek hiçbir etiket değiştirilmeyecek” diyen Sönmez, “Herkesin kendine göre gerekçeleri var. Elektrik fiyatı çok arttı, misal” dedi.