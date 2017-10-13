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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kayseri'de cenazeye katıldı

KAYSERİ, (DHA)- TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri'de Ticaret Odası eski başkanlarından Asaf Mehmetbeyoğlu'nun annesi, 21

13 Ekim 2017 18:10

KAYSERİ, (DHA)- TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri\'de Ticaret Odası eski başkanlarından Asaf Mehmetbeyoğlu\'nun annesi, 21. Dönem Kayseri Milletvekili Hamdi Baktır\'ın kayınvalidesi Sevim Mehmetbeyoğlu\'nun cenaze namazına katıldı.
Cuma namazı sonrası Camikebir\'de kılınan cenaze namazına Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrak,önceki dönem milletvekili Hasan Ali Kilci, KTO meclis başkanı Ömer Gürsoy, KTO Yönetim Kurulu başkanı Mahmut Hiçyılmaz,  Nevşehir ticarnet ve sanayi Odası başkanı Arif Parmaksız , Mehmetbeyoğlu ile  Baktır ailesinin yakınları ve dostları katıldı. Kılınan namaz sonrası ,TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, çocukluk ve çalışma arkadaşı Asaf Mehmetbeyoğlu\'nun annesinin ölümünden büyük üzüntü duyduğunu belirterek, aileye başsağlığı diledi.

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