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Ekonomi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Devletten 140 milyar lira alacağımız var

"Bu paranın cebimize girdiğini düşünün, ekonomi ne kadar canlanır biliyor musunuz?"

10 Mart 2018 14:10

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Artvin'de Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) yeni hizmet binasının açılışını yaptı. Hisarcıklıoğlu, "Özel sektör olarak 140 milyar lira devletten alacağımız var. Hükümetimizle de anlaştık. Bunu bize belirli bir taksitle ödeyecek" dedi.

Açılışın ardından Artvin TSO tarafından Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Ekonomik İstişare Toplantısı"na katılan Hisarcıklıoğlu, burada iş adamlarına hitap etti.

Hisarcıklıoğlu, Katma Değer Vergisi'ne (KDV) ilişkin olduğunu belirterek, "1985’te KDV çıkıyor. O günden bugüne Katma Değer Vergisi'ni devletten alabilen bir tane tüccar, sanayici yoktur. Maliye Bakanımız ile bu konu üzerinde çalıştık. Özel sektör olarak 140 milyar lira devletten alacağımız var. Hükümetimizle de anlaştık. Bunu bize belirli bir taksitle ödeyecek. Bu paranın cebimize girdiğini düşünün, ekonomi ne kadar canlanır biliyor musunuz? 1985'ten beri alamadığımız Katma Değer Vergimizi devletten geri alacağız" dedi. 

Programa, Artvin Valisi Ömer Doğanay, Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Artvin TSO Yönetim Kurulu Başkanı Kurtul Özel ile iş adamları katıldı.

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