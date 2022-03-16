TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: ABD’li yatırımcılar Türkiye’yi bir yatırım üssü olarak değerlendirmeli

TOBB Başkanı Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu, ABD'li yatırımcıları Türkiye'ye davet ederek “Ülkemiz, konumu ve insan kaynağı itibarıyla çevre ülkeler için de cazip bir üretim merkezidir. Bu noktada ABD’li yatırımcıları Türkiye’yi bir yatırım ve ticaret üssü olarak olarak değerlendirmeye davet ediyorum” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Mustafa Rıfat Hisarcıklıoğlu, TOBB-ABD Ticaret Odası Mutabakat Zaptı imza törenine, ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı Myron Brilliant, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffrey Flake ve Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ile beraber katıldı.

Hisarcıklıoğlu, konuşmasında şunları söyledi:

“Biz, iş dünyası olarak her zaman ilişkilerimizin ticari yönünü öne çıkaracak yaklaşımlara öncelik verilmesini istiyoruz. Zira, biliyoruz ki refahın da, huzurun da, güvenliğin de yolu ticaretten geçer. Biz 100 milyar ticaret hedefinin gerçekçi ve ülkelerimizin üretim potansiyeli ile uyumlu olduğunu düşünüyoruz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve ABD Ticaret Odası olarak yıllardır ticaretimizi attırmak, daha uygun yatırım ve iş yapma iklimi oluşturmak için birlikte çalışıyoruz. Türkiye- ABD ticaretini iki müttefik ülkeye yakışır seviyeye çıkarmalıyız. Tekrar vurgulamak istiyorum. Türk ve ABD iş dünyası 100 milyar dolarlık ticaret hedefini başarabilecektir. Bu hedefin gerçekçi olduğuna inanıyoruz. Türkiye’de ABD’li yatırımcılar için ciddi fırsatlar vardır. Ülkemiz, konumu ve insan kaynağı itibarıyla çevre ülkeler için de cazip bir üretim merkezidir. Bu noktada ABD’li yatırımcıları Türkiye’yi bir yatırım ve ticaret üssü olarak değerlendirmeye davet ediyorum. ABD Ticaret Odası ile bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da bu alanlardaki iş birliğimizi genişletmek istiyoruz.”