TOBB Başkanı: Darbe yapmak vatana ihanettir

T24 - TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Balyoz Darbe Planı'nda isminin Başbakan olarak geçmesi ve darbe planı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Hisarcıklıoğlu, iddialara sert bir şekilde cevap verirken, "Benim adımı bu iddialara karıştıranlara hakkımı helal etmiyorum" dedi. Hisarcıklıoğlu tek çıkış yolunun güçlü ve kaliteli demokrasi olduğunu belirterek, makam ve rütbesi ne olursa olsun kimsenin demokrasi dışına çıkamayacağını da sözlerine ekledi.



Balyoz kabinesi CHP-DSP ağırlıklı



Taraf gazetesinin dün (21 Ocak 2010) başlayan "Balyoz Darbe Planı"yla ilgili haberleri, bugün (22 Ocak 2010) de devam ederken, Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Başkanı Rıfat Hisarcıklığıoğlu, isminin Başbakan olarak gösterilmesi ve darbe planı ile ilgili açıklamalarda bulundu.



'Darbe yapmayı vatana ihanet olarak görüyorum'



Hisarcıklıoğlu, "Hükümetler geldi geçti. Ben hep aynı ilkeler düzeyinde çalıştım. Siyaseti toplumsal tercihlerin belirlendiği bir alan olarak gördüm" diyerek TOBB’un varlık nedenini her zaman esas aldığını, bunu yaparken siyasetin ve kendi görev alanını birbirine karıştırmamayı ilke edindiğini ifade etti.

"Daha düne kadar bu hükümetin yandaşı olarak değerlendiriliyordum. Şimdi ise darbeci olmakla itham ediliyorum" diyen Hisarcıklıoğlu, darbe yapmayı "vatan ihanet" olarak gördüğünü belirtti.

Taraf gazetesindeki habere göre birilerinin darbe yapıp başbakanlığa kendisini getireceklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, Balyoz planını ilk kez basından duyduğunu vurguladı.

"Demokrasi dışı planlara ismimi karıştıranlardan şikayetçiyim. Bulanık suda balık avlamaya çalışanlardan ve gazetecilerin de bunu sorgulamadan yayınlamasından şikayetçiyim" diyen Hisarcıklıoğlu, "Ailesi 60 ihtilali, 71 muhtırası, 80 darbesinde ve şahsen 28 şubat sürecinde zarar görmüş biriyim" dedi.

Hisarcıklıoğlu, demokrasi dışı hiçbir oluşumda yer almadığını savunarak, "Benim adımı bu iddialara karıştıranlara hakkımı helal etmiyorum" dedi.



Ülkenin geleceğinin demokrasi dışı tezgahlarda aranmaması gerektiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Zulüm ile abad olunmaz. Adaletsizlik zulüm ve korku üzerine kurulan bütün sistemler yok olmaya mahkumdur" dedi.



'Tek çıkış yolumuz güçlü ve kaliteli demokrasi'

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bu ülkeyi ihtiraslarından daha fazla seven herkesi demokrasiye sahip çıkmaya, birbirine çamur atmamaya, linç fetvalarına son vermeye, vicdanına kulak vermeye, ülkemizin kurumlarını yıpratmamaya her kurumu da şeffaf olmaya davet ediyorum. Bu ülke hepimizin, gidecek başka yerimiz yok. Biz aş, iş ve ekmek kavgası vermek istiyoruz.

Türkiye’nin tek çıkış yolu var o da güçlü ekonomi ve kaliteli demokrasi. Herkesin hesap sorabildiği ve hesap verebildiği birinci sınıf demokrasi istiyoruz. Demokrasiye sahip çıkmanın yolu darbeyi ve darbe teşebbüslerini lanetlemek kadar sağduyulu olmak ve kişilerin ve kurumların saygınlığını yıpratmamaktan geçer.



'Makam ve rütbesi ne olursa olsun kimse demokrasi dışına çıkamaz'

Makamı ve rütbesi ne olursa olsun kimse hukukun dışına çıkamaz. İsteyen istediği kadar demokrasi dışı hayaller kurabilir. Ama benim içinde milletimizin olmadığı hiçbir hayalim olmadı.

Allah herkese zihin açıklığı versin. Daha önce fikrimiz sorulabilirdi. 'Adınız geçiyor böyle bir şeyde, ne diyorsunuz' denebilirdi. Bu çamur bana yakışmaz. Biz demokrasiden yana tarafız. Biz demokrasinin tarafıyız dedik. Bizim taraf olduğumuz yer belli.