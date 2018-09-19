TOBB Başkan Yardımcısı Öztürk: 3 üretip 5 harcıyorduk artık 5 üretip 3 harcayacağız

TOBB Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk Türkiye'nin yaşadığı ekonomik sorunla ilgili olarak, "Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Biz de etkileneceğiz. Etkilenmeyeceğiz diye bir şey söylemedim, söylemeyeceğim. Bu zor dönem kısa da sürmeyecek" dedi. "Çok sıkıntı çekebiliriz. Ama bütün kalbimle inanıyorum, bunu aşacağız" ifadesini kullanan Öztürk, "Eskiden 3 üretip 5 harcıyorduk artık 5 üretip 3 harcayacağız" diye konuştu.

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği öncülüğünde ilk kez düzenlenen “Ahilik Çalıştayı”na Konya Ticaret Odası Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı Öztürk’ün açıklamaları dikkati çekti.

Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu döneminde AKP’de Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyesi de olarak da görev yapan Öztürk, son ekonomik gelişmeleri değerlendirdiği konuşmasında çarpıcı tespitlerde bulundu.

“Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor.” diyen Öztürk “Biz de etkileneceğiz. Etkilenmeyeceğiz diye bir şey söylemedim, söylemeyeceğim. Bu zor dönem kısa da sürmeyecek. Çok sıkıntı çekebiliriz. Ama bütün kalbimle inanıyorum, bunu aşacağız. Eskiden 3 üretip 5 harcıyorduk artık 5 üretip 3 harcayacağız.” yorumunda bulundu.

Toplantıda konuşan AKP Konya Milletvekili Gülay Samancı ise, “Bu coğrafyada yaşama bir kaderdir. Ülkemiz adına birçok operasyonun yapıldığını görüyoruz. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın gayretli duruşu ile dik duruyoruz” dedi.