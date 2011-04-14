TOBAV Başkanı Levent Tamer: Devlet adamı ‘densiz’ der mi?









Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA







Devlet Tiyatroları’nda yönetmen ve yönetici olarak bir ilkelere imza atan TOBAV Genel Başkanı, Tamer Levent, sanatçısına ‘densiz diyen Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’a, “Devlet adamı ‘densiz’ der mi? Neden böyle konuşuyorsunuz. Biz sizi örnek almak istiyoruz. Devlet adamı bunu yaparsa vatandaş ne yapar” dedi.

Sümeyye Hanım’la çay içelim

“Benim ailemde de devlet adamları var. Böyle konuştuklarını hiç görmedim” diyen Levent, sakız çiğneyerek izlediği ‘Genç Osman’ adlı oyunu terk eden Başbakan Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan’a, çay daveti yaptı. Levent, “Biz, kendisini çaya davet ediyoruz. Yanlış anlaşılmalar konuşarak çözülür”.

Bakan ‘manipülasyon’ yapmamalı

TOBAV ( Devlet Tiyatrosu Opera ve Bale Çalışanları Vakfı) Genel Başkanı Tamer Levent, T24’e tiyatro çevresinde sert rüzgâr estiren Sümeyye Erdoğan ile bakan Ertuğrul Günay’ın açıklamalarını değerlendirdi.

“Bu konuda yorum yapmak Kültür Bakanı’nın hakkı mı” diye soran Tamer Levent, “Bakan Günay’ın böyle yapması manipülasyon anlamına gelir. Bakan manipülasyon yapmamalı” dedi. Bu tür olayların nasıl soruşturulacağını bugüne kadar izlenen yol haritasıyla anlatan Levent, “Devlet Tiyatroları özerk bir kurumdur. Kendi içinde sağlam 60 yıllık bir kurum. Kendi soruşturmasını işleyişi için de yapar. Temsil sonrasında her oyunla ilgili bir rapor tutulur. Bu raporun amacı, ‘prova olaysız geçti’, ‘teknik imkân’ ya da seyirci ile ilgili şeyler yazılır. Sorun varsa, ilgili raporlar ve tarafların ifadeleri alınır. Disiplin Kurulu’na gönderilir. Bugüne kadar böyle olmuştur.”

Üç yıldır hiç türbanlı gelmemiş mi?

“Genç Osman” oyunun son üç yıla damgasını vurduğunu anlatan Levent, “Üç yıldır bu oyun sorun olmamış da şimdi mi sorun oluyor. Üç yıldır doğaçlama bölümü sorun olmuyor da şimdi mi sorun” dedi. Levent, şöyle devam etti: “ İsmini vermiyorum. O hanımefendi, kendisine yönelik olduğunu söylediği tavırlar için ‘türbanlığı olduğum için’ diyor ve ‘Bu nasıl bir faşistlik’ diye yorum yapıyor. Faşist ve türbanlı olgusu yapılan oyun üç yıldır oynuyor. Bugüne kadar seyirciden olumsuz bir şey almamış. Yani üz yılda, 1 milyon 800 bin seyirci izlemiş. Bu kadar seyirci için de ilk kez mi bir türbanlı gelmiş. Daha önce hiç türbanlı gelmemiş mi? “

Başbakan’ın kızı olmasaydı?

Adalet ve hakkaniyet ölçütüne dikkat çeken Levent, “Her konuda bir suçlu arandığı vakit, suçun unsurları araştırılmalı. Adalet ve hukuk açısından bu unsurlar önemli. O zaman, niye bunlara bakılmıyor. Belli ki o seyirci, o sahneyi kendisi ile bütünleştirememiş. O hanımefendi, Başbakanın kızı olmasaydı, olay bu kadar büyür müydü?

Özel tiyatroda olsaydı

“ Günah keçisi aranıyor” diyen Tamer Levent, “ Eğer bu olay özel tiyatro da yaşanmış olsaydı; seyirciye, ‘bizim bir kastımız yok. Oyun böyle’ denir ve geçilirdi. Spekülasyon olmazdı” yorumunu yaptı.

“Birbirimizi yanlış anlayabiliriz. Yanlış anlamaları ortadan kaldırabiliriz” diyen TOBAV Genel Başkanı, “Biz bu yüzden Sümeyye Hanım’la bir araya gelmek isteriz. Kendisini çaya davet ediyoruz” dedi.

Kan davası benzetmesi

Bakan Günay’a, “Sanatçıya ‘densiz’ denir mi” siteminde bulunan Levent’e göre, Kan davasına kızıyoruz. Feodaliteye kızıyoruz. Bir yandan da sanatçıya ‘densiz’ diyoruz. Hem de olayı doğru dürüst incelemeden.