To Vima:Türkiye 12 mili kabul etti

T24 - To Vima Gazetesi, Türkiye'nin Yunanistan’ın karasularının 6 milden 12 mile çıkmasını kabul ettiğini iddia etti.





To Vima Gazetesi, Türk-Yunan dışişleri heyetlerinin Yunanistan’ın karasularının genişliği konusunda görüştüklerini yazdı.

Gazeteye göre, Türkiye, Trakya ve Ege’nin çok büyük bir bölümü hariç, kıtasal Yunanistan’ın karasularını 6 milden 12 mile çıkarmasını kabul etti.

To Vima Gazetesi’ne göre, iki ülke dışişleri heyetleri arasındaki görüşmelerde, bu dönem Yunan karasularının genişliği konuşuluyor. Hürriyet gazetesinden Yorgo Kırbaki’nin haberine göre To Vima, müzakerelerdeki durumu şöyle özetliyor:

1- Türkiye’nin, Trakya (Çanakkale Boğazı çevresi) ve Ege’nin çok büyük bir bölümü hariç kıtasal (kara parçası) Yunanistan’ın karasularını 6 milden 12 mile çıkarmasını kabul ettiği görülüyor.

2- Doğu Ege’de Yunan karasuları 12 milden az olmak kaydıyla (örneğin 8-9 mil) genişletilecek.

3- Onikiadalar bölgesinde Yunan karasuları 6 mil kalacak.

4- Yunanistan, 1931 yılında bir kraliyet kararnamesiyle tek taraflı olarak 6 milden 10 mile çıkardığı hava sahasını, yeni karasuları sınırlarına göre düzenleyecek.

5- Hava sahası ve karasularında mutabakata varılması halinde kıta sahanlığı meselesi Lahey Adalet Divanı’na götürülebilir.

6- Taraflar bir ‘Siyasi İlke Belgesi’ imzalayacak. Bu belgede Türkiye ‘Ege’deki hayati çıkarlarını,’ Yunanistan da ‘Karasularını genişletme hakkını’ gelecekte bir daha gündeme getirmeme yükümlülüğü altına girecekler.”



Anlaşmazlık noktaları

İstikşafi görüşmelerde tarafların anlaşmazlık noktalarını ortadan kaldıracak “sihirli formülü’ aradıklarını yazan To Vima, “dikenli” konuları da şöyle sıraladı:

1- Meis’in kıta sahanlığı konusu. Türkiye bu adayı Ege’de değil, Doğu Akdeniz’de sayıyor. Türkiye için Ege, Rodos adasının biraz ötesinde bitiyor.

2- Münhasır Ekonomik Bölge konusu. Türkiye Yunanistan’ın Münhasır Ekonomi Bölge ilan etmesinden korkuyor. Bu konu Türkiye’de “alerji” yaratıyor.

3- Türkiye Ege’de aidiyeti ihtilaflı bölgeler (sözgelimi Kardak) ve Doğu Ege adalarının silahsızlandırılması konularında hâlâ kartlarını kapalı tutuyor.”



