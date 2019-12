TMSF’ye 1.5 milyar dolar geliyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Ahmet Ertürk, TMSF’nin gündeminde şu an üç grup olduğunu belirterek, “Üzerinde yoğun çalıştığımız Erol Aksoy Grubu, Cavit Çağlar Grubu, Çukurova Grubu’ndan ciddi sonuçlar alırsak, sanıyorum 1.5 milyar doların üzerinde tahsilat rakamına ulaşabiliriz” diye konuştu.



TMSF’nin gündemiyle ilgili Dünya Gazetesi’ne yaptığı değerlendirmede, Bank Ekspres ve Ege Bank’tan umutlu olmadığını söyleyen Ertürk, önümüzdeki günlerde Uzanlar’ın yurtdışında önemli tahsilat kaynaklarına ulaşacaklarının da sinyalini vererek, “Önemli gelişmeler var ama erken davranıp zarar vermek istemeyiz” dedi. Ertürk, “Uzanların, Telsim dolayısıyla yurtdışında bize açtıkları davalar, şova dönük bazı girişimleri var. Kendileri de sonuç almayı beklemiyorlar zaten. Bunlar bizi gereksiz yere uğraştıran davalar. Kural dışı oynama ve faul yapma alışkanlıklarını halen sürdürüyorlar. Biz alışkınız, başetmeyi öğrendik ama yurtdışındaki hukuk sistemleri bu tip insanlarla başetme konusunda hala acemi. Kötü niyetli böylesi girişimler uluslararası mekanizmaları felç edebiliyor” diye konuştu.



Finans sisteminde kimsenin ‘kriz çıkmayacak’ diyemeyeceğini söyleyen Ahmet Ertürk, her an hazırlıklı olmak gerektiğini belirterek, olası durumlar için yeni bir model oluşturduklarını vurguladı. Ertürk, “Geçmişteki gibi bir bankaya gidip gece yarısı el koyup ne yapacağımızı daha sonra düşünmek yerine, şimdiden ne yapılacağının belli olduğu bir model oluşturduk. Bankalar Kanunu bu konuda detaylı düzenlemeler getiriyor ama bizim kendi çalışmalarımızda daha detaylı uygulamalar var. Her zaman tetikte olmak gerekiyor” dedi.



Rezervlerinin her yıl 500 milyon dolar arttığını belirten Ertürk, TMSF’nin tahsitat işlevinin geçici olduğunu vurgulayarak, “Bizim mevduat sigorta primleri ile oluşan rezervlerimiz yaklaşık 3.7 milyar dolara ulaştı. 3 ayda bir bankalardan önemli ölçüde tahsilat yapıyoruz. Bugünkü şartlar devam ettiğinde rezervlerimiz her yıl yaklaşık 500 milyon dolar civarında artacak. Bu uluslar arası ölçekte iyi bir rezerv, miktar arttığında ne yapacağımızı da konuşacağız” şeklinde konuştu.