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Ekonomi

TMSF OLAY MEDYA'YI SATIŞA ÇIKARACAK İSTANBUL (A.A)

30 Temmuz 2010 16:55

-TMSF OLAY MEDYA'YI SATIŞA ÇIKARACAK İSTANBUL (A.A) - 30.07.2010 - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF), Olay Medya Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü 20 milyon dolar muhammen bedelle 10 Ağustos'ta satışa çıkaracağı bildirildi. TMSF'den yapılan yazılı açıklamada, Olay Medya Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün, Olay Radyo ve Televizyon Yayıncılık A.Ş, Olay Basın ve Yayıncılık A.Ş. ile Çağlar Holding A.Ş. borçlarına karşılık satışa çıkarılacağı belirtildi. Olay Medya Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün açık artırmasının 10 Ağustos Salı günü TMSF Merkez Binası Konferans Salonu'nda gerçekleştirileceği kaydedildi. Ticari ve iktisadi bütünlük için 9 Ağustos'a kadar teklif alınacağı vurgulanan açıklamada, ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi kararı alınması durumunda pazarlık ihalesinin 13 Ağustos 2010 Cuma günü aynı adreste gerçekleştirileceği bildirildi.

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