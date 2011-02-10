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Ekonomi

TMSF'DEN EL CEZİRE'NİN CİNE 5 TEKLİFİNE ONAY İSTANBUL (A.A)

10 Şubat 2011 18:18

-TMSF'DEN EL CEZİRE'NİN CİNE 5 TEKLİFİNE ONAY İSTANBUL (A.A) - 10.02.2011 - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) satışa çıkardığı Cine 5 TV Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için El Cezire Türk Yayıncılık Hizmetleri A.Ş'nin verdiği 40 milyon 500 bin dolarlık teklifi onayladı.  Cine 5 TV Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, 31 Ocak'ta 40 milyon dolar muhammen bedelle satışa çıkarılmıştı. İhalede El Cezire Türk Yayıncılık Hizmetleri A.Ş, 21 milyon dolarlık teklifte bulunmuştu. 4 Şubat'taki pazarlık ihalesinde ise El Cezire Türk, teklifini 40 milyon 500 bin dolara yükseltmişti. Teklif, Fon Kurulu'nun onayına sunulmuştu.   Alınan bilgiye göre, bugün toplanan Fon Kurulu, El Cezire Türk'ün 40 milyon 500 bin dolarlık teklifini onayladı.  Fon Kurulu'nun ardından ihale sonucu, Rekabet Kurulu ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) onayına sunulacak.

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