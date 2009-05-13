TMSF Uzan Grubuna yurt dışı tahsilatı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF), Uzan Grubu şirketlerinin İsviçre'deki hesaplarından 196 milyon dolar tahsilat gerçekleştirdiği bildirildi.



TMSF'den yapılan yazılı açıklamada, İmar Bankası A.Ş. hakim ortaklarının İsviçre'de tespit edilen varlıklarının Türkiye'ye getirilmesi için yaklaşık 5 yıldır yoğun bir hukuki çalışma yapıldığı belirtildi.



Uzan Grubu şirketleri ve Uzan ailesi adına İsviçre bankalarında bulunan ve İsviçre Federal Savcılığı tarafından tedbir konulan para ve varlıkların Türkiye'ye getirilmesi için yapılan hukuki çalışmaların başarıyla tamamlandığı ifade edilen açıklamada, ilk etapta 196 milyon 453 bin doların, Ziraat Bankasının İstanbul Gayrettepe Şubesindeki TMSF hesaplarına aktarıldığı kaydedildi.



Uzan Grubu şirketleri ve ailesinin İsviçre'deki hesapları üzerinde İsviçre Federal Savcılığının tedbir kararı ile birlikte, Motorola ve Nokia şirketlerinin de hak iddiaları bulunduğu hatırlatılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:



"Motorola ve Nokia şirketleri ile yapılan müzakereler sonucunda, daha önce uygulanan Telsim satışındaki paylaşım oranının, İsviçre'de tespit edilen Uzan varlıkları için de uygulanması konusunda uzlaşmaya varıldı. Buna göre, hesaplardaki para ve varlıkların yüzde 72,5'inin TMSF'ye, yüzde 27,5'inin ise bu iki şirkete verilmesi kararlaştırıldı. Alacaklıların uzlaşması üzerine, İsviçre Federal Savcılığı hesaplardaki tedbirini kaldırarak Uzan Grubu şirketlerinin para ve varlıklarının uzlaşılan alacaklıların hesaplarına aktırılmasına izinverdi."

