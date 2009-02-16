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Ekonomi

TMSF Toprak'ın Aslanlı köşkünü satışa çıkardı

Toprak Holding YK Başkanı Halis Toprak'a ait Aslanlı Köşk 11 Mart’ta ihale edilecek. İhalenin başlangıç fiyatı 21 milyon 368 bin lira.

16 Şubat 2009 02:00

Toprak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Halis Toprak'a ait Aslanlı Köşk 11 Mart’ta ihale edilecek. İhalenin başlangıç fiyatı 21 milyon 368 bin lira.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Toprak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Halis Toprak'a ait Aslanlı Köşk'ü satışa çıkardı. Köşkün ihalesi, 21 milyon 368 bin lira başlangıç fiyatıyla 11 Mart 2009 tarihinde gerçekleştirilecek.

TMSF'den yapılan yazılı açıklamada Halis Toprak'a ait Sarıyer İstinye'deki Aslanlı Köşk'ün, 21 milyon 368 bin TL başlangıç bedeliyle satışa çıkarıldığı belirtildi.

2 parselden oluşan köşkün, imar durumu gereği bütün olarak satışa sunulacağı dile getirilen açıklamada, Aslanlı Köşk'ün açık artırmasının, 11 Mart 2009 Çarşamba günü saat 14.00'te TMSF Binası Konferans Salonunda gerçekleştirileceği bildirildi.

İstinye Caddesi'ndeki köşk, açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılacağı, birinci satışta başlangıç bedelinin yüzde 75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edileceği belirtilen açıklamada, "Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü kalıcı olmak şartıyla Köşk, 18 Mart 2009 Çarşamba günü ikinci kez satışa çıkarılacak. İkinci artırmada, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu (toplamı) ve satış masraflarını geçmesi şartıyla satış gerçekleştirilecek" denildi.

Açıklamada, ihaleye katılabilmek için tespit edilen başlangıç bedelinin yüzde 7,5'i tutarında teminat yatırılmasının gerektiği bildirildi.

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