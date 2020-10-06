TMSF, teklif gelmeyince Royal ve Atlas Halı ihalesini iptal etti

TMSF’nin ihaleye çıkardığı Gaziantep merkezli Royal ve Atlas Halı’ya teklife gelmeyince satış süreci iptal edildi.

FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında el konan Gaziantep merkezli Naksan Holding’in lokomotif şirketlerinden Royal ve Atlas Halı 353 milyon lira bedelle ihaleye çıkarılmıştı. TMSF, son gün olan 5 Ekim akşamına kadar teklif gelmediği için ihalelerin iptal edildiğini duyurdu.

Naksan Holding'in bir başka şirketi olan Naksan Plastik'in 1.126 milyon lira bedelli ihalesi ise teklif gelmesi durumunda 20 Ekim’de yapılacak.