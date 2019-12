TMSF: Parça parça tedbirler fayda sağlamaz

TMSF Başkanı Ertürk, krize ilişkin olarak alınacak parça parça tedbirlerin hiçbir fayda sağlamayacağını belirterek, “Bunların bir paket halinde birbiriyle uyumlu, birbirinin gücünü artıran paket halinde bir defada çıkarılması lazım” dedi.



Active Academy tarafından düzenlenen ve ana teması “Küresel Kriz ve Türkiye” olarak belirlenen 6. Uluslararası Finans Zirvesi’nin ikinci gününün açılışında konuşan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Ahmet Ertürk, kriz konusunda bilgi anlamında artık bir eksiklik, bir ihtiyaç bulunmadığını vurguladı.



Ertürk, “Bilmiyoruz diye hiçbirimiz söyleyemeyiz. Hiç kimse, hiçbir otorite, ‘Bilmiyoruz, ne yapacağımızı bilmiyoruz’ (diyemez). Bunu söyleyen zaten o işi yapmasın. Bugün öyle bir sorun yok. Bugün artık bilinenleri, ortaya çıkmış olanları, teknik olarak üzerinde çalışılmış olanları, hayata geçirme zamanı ve günüdür. Bugün o gündür” diye konuştu.



Burada yaşanacak gecikmelere işaret eden Ertürk, ABD’deki kurtarma paketindeki gecikmenin, paketin etki gücünü, paketten beklenen iyileştirme gücünü azalttığını söyledi.



KRİZ YÖNETİMİ, ORKESTRA YÖNETİMİ GİBİ



Ahmet Ertürk, şu görüşleri dile getirdi: “Türkiye’de onu yaşamak istemiyoruz. Onu yaşamamalıyız ve alınacak olan parça parça tedbirler inanın ki hiçbir fayda sağlamaz. Bunların bir paket halinde bir biriyle uyumlu, birbirinin gücünü artıran bir paket halinde bir defada ve iyi bir kurumsal iletişim, iyi bir kamuoyu iletişimi eşliğinde çıkarılması yapılması lazım. Bu konuda biz tecrübeliyiz. Bu konuda tecrübeli başka kurumlar da var. Bu kriz yönetimi bir orkestra yönetimi gibi. Bir şef, bütün orkestranın bütün enstrümanlarının uyumlu bir şekilde çalıştığı ve tek sesle ve onun da iyi bir şekilde ulaştırıldığı bir ortama ihtiyaç duyar. Bunun acil olarak özlemi içindeyiz.”



SEKTÖRÜN DAR ÇIKARLARINI HESAPLAMAMALIYIZ



Ertürk, her bir sektörün kendi dar çıkarlarını değil, orada alınacak bir tedbirin diğer sektörlere olumsuz etkilerini de hesaplayarak, ekonominin tümüne nasıl bir katkı sağlayabileceğinin hesabı yapılarak konuşulması gerektiğini belirterek, “Ama her şeyden önce talepkar olmalıyız, açık ve net olmalıyız ki karar alıcı konumunda olan insanlar da gerçekten bu konudaki aciliyeti hissedebilsinler” dedi.



AÇIK VE NET OLMAMIZ GEREKİYOR



TMSF Başkanı Ertürk, reel sektör ve bütün sektör temsilcilerine bir davette bulunarak, şöyle konuştu: “Açık ve net olmanız gerekiyor. Açık ve net. Tam olarak bulunan ortama göre politik olmanın, politik bir dil kullanmanın hiçbir gereği yok. O lüksleri aştığımız günlerdeyiz. Açık ve net. Artık her bir sektörün kendi dar çıkarlarını değil, orada alınacak bir tedbirin diğer sektörlere olumsuz etkilerini de hesaplayarak, ekonominin tümüne nasıl bir katkı sağlayabileceğinin hesabını yaparak konuşmalıyız. Ama her şeyden önce talepkar olmalıyız, açık ve net olmalıyız ki karar alıcı konumunda olan insanlar da gerçekten bu konudaki aciliyeti hissedebilsinler.”