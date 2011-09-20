-TMSF otel yeri satacak İSTANBUL (A.A) - 20.09.2011 - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Balkaner Grubundan devraldığı Marmaris'te bulunan 40 bin 770 metrekarelik turistik araziyi, 48 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkardı. TMSF'den yapılan yazılı açıklamada, muhteşem doğal güzellikleriyle Akdeniz turizminin en önemli merkezlerinden birisi olan ve her yıl yüz binlerce konuk ağırlayan Marmaris'in en güzel yatırım alanıyla tekrar gündemde olduğu belirtildi. Açıklamada, doğal, kültürel, tarihi değerler ve turizm açısından büyük bir zenginliğe sahip olan Marmaris'teki turistik tesis alanı için, yurt içi ve yurt dışındaki yatırımcılardan teklif beklendiği ifade edildi. Marmaris'in Siteler Mahallesi'ne bağlı Boynuzbükü mevkisindeki 3 parselden oluşan turistik tesis alanının çevresinde, alışveriş merkezleri ve küçük turistik otellerin bulunduğu bildirilen açıklamada, denize, ana arterlere ve Kenan Evren Bulvarı'na cephesi olan taşınmazın, geniş bir plaja da sahip olduğu belirtildi. Satışa çıkarılan gayrimenkul için verilecek kapalı teklif zarflarının en geç ''14 Ekim Cuma günü 17.30'a kadar TMSF İştirakler ve Gayrimenkuller Dairesi Başkanlığı Büyükdere Caddesi No:143 Kat:10 Esentepe İstanbul'' adresine teslim edilmesi gerektiği aktarılan açıklamada, ihaleye girmek isteyenlerin, muhammen bedelin yüzde 5'i oranında nakit ya da teminat mektubu olarak teminat yatırmaları ve tekliflerini şartnameye uygun olarak belirtilen tarihte Gayrimenkuller Dairesine verilmeleri gerektiği bildirildi. Açıklamada, turistik tesis alanının ihalesinin, 17 Ekim Pazartesi tarihinde saat 15.00'te kapalı zarf ve açık artırma yöntemiyle, Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe İstanbul adresinde yapılacağı kaydedildi.