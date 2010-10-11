-TMSF CINE 5'İ SATIŞA ÇIKARDI İSTANBUL (A.A) - 11.10.2010 - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından 40 milyon ABD Doları muhammen bedelle satışa çıkarılan Cine 5 TV Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün ihalesinin 29 Kasım 2010 tarihinde yapılacağı bildirildi. TMSF'den yapılan yazılı açıklamada, açık artırması 29 Kasım Pazartesi günü TMSF Merkez Binası Konferans Salonu'nda yaplacak Cine 5 TV Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için 26 Kasım 2010 Cuma günü saat 17.00'ye kadar teklif alınacağı belirtildi. Satışa konu ticari ve iktisadi bütünlüğün Cine 5 TV'nin faaliyetini sürdürebilmesi için yararlı veya gerekli olan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından 3984 sayılı Kanunun geçici 6. maddesi hükmü kapsamında frekans tahsis ihalesine kadar müktesep hak teşkil etmemek üzere kullandırılan karasal vericiler ile ulusal lisans tipi ile yayın yapma izni, kablolu televizyon yayın lisansı, uydu televizyon yayın lisansı ve izni, markaları, internet alan adları, vericiler, yayın arşivi, menkul mallar ile bu mal, hak ve varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmelerden oluştuğu kaydedildi. Cine 5 TV ihalesine katılabilmek için; Fon'un T. Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Avrupa Kurumsal Merkez Şubesi nezdinde bulunan TR74 0001 5001 5804 8011 0843 69 IBAN numaralı ABD Doları hesabına 4 milyon ABD Doları teminatın ''Cine 5 TV Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli'' açıklaması ile yatırılması gerektiği bildirilen açıklamada, ''Ayrıca teminat olarak; 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3'üncü maddesinde tanımlanan bankalardan alınmış ABD Doları cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu, cari değeri nakit teminatın yüzde 15 fazlası tutarında olan T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahvilleri de kabul edilecek. Teminatın yatırıldığını gösteren dekontun, Şartname'de belirtilen idari zarfla verilecek diğer belgeler ile birlikte 26 Kasım 2010 Cuma günü, saat 17.00'ye kadar Satış Komisyonu'na teslim edilmesi gerekiyor'' denildi. Satış Şartnamesinin TMSF Merkez Binasında ilgililerin incelemesine bedelsiz olarak açık tutulacağı dile getirilen açıklamada, katılımcıların Satış Komisyonu onayını taşıyan Şartname'yi imzalayarak ihaleye katılabilecekleri, Şartname satın almak isteyenlerin Fon'un hesabına 1.000 ABD Dolarını ''Cine 5 TV Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Şartname Bedeli'' açıklaması ile yatırmaları ve dekontunu Satış Komisyonu'na elden teslim etmeleri gerektiği belirtildi. Katılımcıların 1.000 ABD Doları karşılığında Cine 5 TV Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ile ilgili genel bilgileri içeren Tanıtım Kitapçığını teslim alabileceği ve tesis ziyaretinden de yararlanabilecekleri ifade edilen açıklamada, tesis ziyaretinin 11 Ekim-24 Kasım 2010 tarihleri arasında açık tutulacağı kaydedildi.