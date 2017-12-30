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Ekonomi

TMSF, Cem Uzan'ın İsviçre'deki hesaplarında bulunan 80 milyon liraya el koydu

İsviçre Adalet Bakanlığı, Cem Uzan'la ilgili soruşturma kapsamında konu ile ilgili özel bir savcı görevlendirmişti

30 Aralık 2017 01:24

Mal varlığı ve şirketlerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde el konulan Cem Uzan’ın İsviçre’deki hesaplarından 80 milyon lira Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) hesaplarına geçti.

Hürriyet’ten Dinçer Gökçe’nin haberine göre, Batık İmar Bank nedeni ile, Uzan Grubu şirketlerine yönelik çalışma başlatan TMSF’nin 10 yılı aşkın süredir yürüttüğü çalışmalar kapsamında yoğunlaştığı adreslerden biri İsviçre olmuştu. Uzan’ın İsviçre’deki bankalarında bulunan paralarına ilişkin çalışmalar için Adalet Bakanlığı, konu ile ilgili özel bir savcı görevlendirdi. Anılan savcı, sık sık İsviçre’ye giderek muhatapları ile görüştü.

80 milyon lira hesapta

Yürütülen görüşmeler sonrası Uzan’ın İsviçre’de bulunan çeşitli hesaplarından bulunan paralardan TMSF’nin hesabına 80 milyon TL para aktarıldı. Konuya yakın bir kaynak, söz konusu hesaplara ilişkin yeni gelişmelerin de yaşanabileceğini aktardı.

 

 

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