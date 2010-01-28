TMSF: Bizim açımızdan Etibank sorunu bitmiştir

T24 - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Ahmet Ertürk, görevinin sona ereceği 29 Ocak öncesinde Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin düzenlediği toplantıda 6 yıllık görev süresi boyunca yapılan işlerin sonuçlarını anlattı.





TMSF’nin 6 yıllık icraatlarının dökümünü yapan Ertürk, Fon’a alınan 25 bankanın bazılarının sahiplerinin iyi niyetli olduğunu, bazılarının ise geçmişten kaynaklanan alışkanlıklarını sürdürerek sorunlu davrandıklarını söyledi.



Ertürk, “İyi niyetli olanların çoğunda sorun çözüldü. Bunlar Demirbank, Kentbank, Sitebank, Yaşarbank ve Pamukbank. Bunların TMSF ile ilişkisi kesildi. Tahsilatı gerçekleşen ama ilişkisi kesilmeyen ise Dinç Bilgin Grubu. 1.390 milyar dolar tahsilat yaptık, biz alacaklarımızı aldık.

Ama sıra cetveline olan itirazlar nedeniyle ilişkimiz halen sürüyor. Ancak bizim açımızdan Etibank sorunu bitmiştir. Sabah’ı pahalıya sattığım iddia ediliyorsa bana bu yönde eleştiriler gelmişse bunu iltifat kabul ederim. Benim zaten temel amacım kamuya en yüksek getiriyi sağlamaktır. Böyle bir iltifata mazhar olmaktan dolayı ancak övünebilirim” dedi.





Ertürk, 6 yıllık icraatına ilişkin şu bilgileri verdi:



- TMSF 5023 adet şirket devraldı. 191 şirket bankalardan fona geçti. 714 şirket fon tarafından devraldı. 125 şirket satıldı. 55’i tasfiye sürecine sokuldu. 251 şirket ticaret sicilden silindi.

- Fon’da 283 şirket bulunuyor. Bunların 40’ı fon iştiraki, 243’ü Fon tarafından devranılan şirketler.

- Fon, 8 bin 284 adet gayrimenkul satışı yaptı. 2881 tablo, 160 kara taşıtı, 3 deniz, bir de hava taşıtı sattık.

- 18.6 milyar dolar tahsilat yaptık. 3.6 milyar dolar daha olacak.

- Diğer bazı bankalar protokolleri yerine getirdi. Interbank‘tan Çukurova’dan 400 milyon dolarlık tahsilat yapıldı ama Çağlar ile ilişki kesilmedi. Bank Kapital, EGS Bank ve TYT Bank ile protokol yapıldı.

- Takibi sürenler Esbank, Bayırbank, Sümerbank, Interbank, Toprakbank, İktisat Bankası, Egebank ve iktisat Bankası. Esbank’tan 100 milyon dolar, Bayındırbank’tan 103 milyon dolar, Toprak’tan 563 milyon dolar, Sümerbank’tan 173 milyon dolar, İktisat’tan 170 milyon dolar tahsilat yapıldı.







