-TMSF BAŞKANI GÜL HAKKINDA İDDİANAME İSTANBUL (A.A) - 12.08.2010 - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Şakir Ercan Gül hakkında ''Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret'' suçundan 2,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Beyoğlu Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, Danıştay Genel Sekreterliğinin 12 Temmuz 2010 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği yazıda, 7 Temmuz 2010 tarihli Habertürk Gazetesinin 6. sayfasında yayımlanan röportajda TMSF Başkanı Gül'ün Danıştay'a karşı kamuoyu nezdinde küçük düşürücü ve hakaret içeren sözcükler kullandığının iddia edildiği belirtildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma evrakını ''Yetkisizlik kararı'' vererek Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği belirtilen iddianamede, TMSF Başkanı Gül'ün, ifadesinde ''Danıştay'ın Toprak kararı ahlaki değildir'' cümlesini kullandığını, ancak hakaret maksatlı olmadığını belirtir bir açıklamasının yayımlandığını beyan ettiğine yer verildi. İddianamede, ''Habertürk Gazetesinin 7 Temmuz 2010 gününe ait ekonomi ekinde şüpheliye ait röportaj incelenerek, 'Danıştay'ın Toprak kararı ahlaki değil' şeklindeki beyanının bulunduğu, mevcut hali ile bu beyanın Gül tarafından fevri kullanılan veya sürçülisan mahiyetinde bir beyan olmayıp röportaj ortamında kullanılan düşünülmüş ve bilinçli olarak söylenen bir söz olduğu kanaatine varıldığından, şüphelide hakaretin manevi kastının bulunduğu kanaatine varılmıştır. Şüphelinin genel olarak yargı kurumunu değil, Halis Toprak ile ilgili kararı veren Danıştay'ın ilgili dairesini kastettiği anlaşılmıştır'' denildi. Bu nedenle Gül'ün eyleminin ''Devletin yargı organlarını alenen aşağılamak'' suçunu düzenleyen TCK'nın 301. maddesi kapsamında olmadığı belirtilen iddianamede, şüphelinin eyleminin ''hakaret'' suçunu düzenleyen TCK'nın 125. maddesi kapsamında kaldığı kaydedildi. İddianamede, Şakir Ercan Gül'ün, 1 yıl 3 ay ile 2,5 yıl arasında hapis cezası öngören ''Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret'' suçundan yargılanması istendi. İddianamenin kabul edilmesi halinde Gül'ün yargılanmasına, önümüzdeki günlerde Beyoğlu 2. Asliye Ceza Mahkemesinde başlanacak.